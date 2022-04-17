Минуту молчания в память о «Хиллсборо» перед матчем «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» прервали из-за поведения фанатов манчестерцев

Перед полуфиналом Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3) состоялась минута молчания в память о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в апреле 1989 года. Однако ее пришлось прервать.

Главный арбитр Майкл Оливер прекратил минуту молчания из-за скандирований фанатов «Манчестер Сити».