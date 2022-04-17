Минуту молчания в память о «Хиллсборо» перед матчем «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» прервали из-за поведения фанатов манчестерцев

Перед полуфиналом Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3) состоялась минута молчания в память о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в апреле 1989 года. Однако ее пришлось прервать.
Главный арбитр Майкл Оливер прекратил минуту молчания из-за скандирований фанатов «Манчестер Сити».
- Давка на «Хиллсборо» 33 года назад возникла во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем».
- В давке получили ранения 766 человек.
- Сейчас на «Хиллсборо» играет «Шеффилд Уэнсдей».
Источник: твиттер LFC Transfer Room