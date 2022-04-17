У «Тоттенхэма» больше шансов на топ-4 АПЛ, чем у «МЮ» и «Арсенала» (Stats Perform)

Cтатистическая система Stats Perform на основе календаря претендентов на четвертое место АПЛ составила рейтинг их шансов. Согласно подсчетам, наибольшие перспективы попасть в топ-4 у «Тоттенхэма» – более 55 процентов.
Далее идет «Арсенал» (39 процентов). Третий по шансам – «Манчестер Юнайтед» (4,51 процента). На попадание в Лигу чемпионов «Вест Хэма» через чемпионат система дает меньше процента.
- 4-е место АПЛ дает путевку в Лигу чемпионов.
- Статистическая система рассчитывает форму команд, учитывает личные встречи против оставшихся соперников и ряд других условий.
- Сейчас 4-е место с 3-очковым преимуществом занимает «Тоттенхэм».
Источник: Squawka