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У «Тоттенхэма» больше шансов на топ-4 АПЛ, чем у «МЮ» и «Арсенала» (Stats Perform)

Cтатистическая система Stats Perform на основе календаря претендентов на четвертое место АПЛ составила рейтинг их шансов. Согласно подсчетам, наибольшие перспективы попасть в топ-4 у «Тоттенхэма» – более 55 процентов.

Далее идет «Арсенал» (39 процентов). Третий по шансам – «Манчестер Юнайтед» (4,51 процента). На попадание в Лигу чемпионов «Вест Хэма» система дает меньше процента.

  • 4-е место АПЛ дает путевку в Лигу чемпионов.
  • Статистическая система рассчитывает форму команд, учитывает личные встречи против оставшихся соперников и ряд других условий.
  • Сейчас 4-е место с 3-очковым преимуществом занимает «Тоттенхэм».

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Источник: Squawka

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Комментарии1
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    Рейтинг: +179

    Эмом 1 минуту назад

    В случае победы Ливерпулья или Сити в ЛЧ 5 место тоже велком в ЛЧ ))
    Или же Вест Хэм выиграет ЛЕ и прямое попадание в ЛЧ,

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