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Слуцкий: «Рубин» – самая пострадавшая команда в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). У казанцев шесть встреч подряд без побед.

«Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен. Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру команды. При этом, мы обязаны набирать очки. Для нас любое очко сродни внутренней победе. Пацаны проходят тест за тестом. Мы очень много работаем во всех направлениях. У нас много травм. Сегодня обе замены были вынужденные, мы лечим игроком, бесконечно восстанавливаемся.

Все понимают ситуацию, в которой мы находимся. Еще сегодня утром Владислав Игнатьев не должен был выходить в стартовом составе, должен был играть Костя Кучаев. Но я всегда знал, что ружье, которое висит на стене, рано или поздно стрельнет», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» в последние недели покинуло несколько легионеров.
  • Команда идет в РПЛ 12-й.
  • Следующий соперник по чемпионату – «Арсенал» (24 апреля).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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16.04.2022 22:02
Комментарии5
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    Рейтинг: +1133

    Argon 51 минуту назад

    Самая пострадавшая команда? Да ладно?

    0
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    Рейтинг: +4620

    ySS 1 час назад

    Плачь, Лёня, плачь. С точки зрения результатов - да, ухода легов - нет.
    Краснодарские потеряли иноземцев по весомее, а результатов достойных добиваются

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    Рейтинг: +3707

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Честно говоря я думал больше всех пострадал Краснодар. Они потеряли 8 игроков основы. А сколько Рубин потерял?

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    Рейтинг: +3744

    raritet 2 часа назад

    С другой стороны -это тоже неплохо. Возможно на этом фоне появятся новые российские звездочки. Как правило, такие времена дают возможность посмотреть что там у нас с молодежкой.

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    Рейтинг: +1546

    vmonomah17 2 часа назад

    Все команды в равных условиях за исключением финансового благосостояния. Рубин сделал ставку на легов, которые разбежались по домам, тогда как в других клубах многие леги остались.

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