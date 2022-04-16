Слуцкий: «Рубин» – самая пострадавшая команда в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). У казанцев шесть встреч подряд без побед.

«Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен. Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру команды. При этом, мы обязаны набирать очки. Для нас любое очко сродни внутренней победе. Пацаны проходят тест за тестом. Мы очень много работаем во всех направлениях. У нас много травм. Сегодня обе замены были вынужденные, мы лечим игроком, бесконечно восстанавливаемся.

Все понимают ситуацию, в которой мы находимся. Еще сегодня утром Владислав Игнатьев не должен был выходить в стартовом составе, должен был играть Костя Кучаев. Но я всегда знал, что ружье, которое висит на стене, рано или поздно стрельнет», – сказал Слуцкий.