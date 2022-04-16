Гендиректор «Динамо»: «Фейки о финансовом положении клуба публикуют не впервые. Не стоит реагировать на выдумки»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новость о приостановке переговоров с потенциальными новичками из-за финансовой неопределенности.

«Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий.

Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел. Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал.

У «Динамо» есть чeткое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы. У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом.

Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий», – сказал Пивоваров.