Легионеры «Спартака» договорились не уходить из клуба минимум до конца сезона

Защитник Максимилиано Кофрие рассказал, что легионеры «Спартака» договорились доиграть этот сезон в столичном клубе.

— Артeм Ребров рассказывал, что в начале нынешнего сложного периода Квинси Промес собрал всех легионеров и убедил не уезжать из «Спартака». Расскажи, что именно говорил Квинси.

— На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

— Тем не менее Джордан Ларссон все же решил приостановить действие контракта со «Спартаком» и отправился в шведский АИК.

— Между тем собранием и решением Джордана прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать.