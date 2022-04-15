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  • Легионеры «Спартака» договорились не уходить из клуба минимум до конца сезона

Легионеры «Спартака» договорились не уходить из клуба минимум до конца сезона

15 апреля 2022, 12:45
3

Защитник Максимилиано Кофрие рассказал, что легионеры «Спартака» договорились доиграть этот сезон в столичном клубе.

— Артeм Ребров рассказывал, что в начале нынешнего сложного периода Квинси Промес собрал всех легионеров и убедил не уезжать из «Спартака». Расскажи, что именно говорил Квинси.

— На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

— Тем не менее Джордан Ларссон все же решил приостановить действие контракта со «Спартаком» и отправился в шведский АИК.

— Между тем собранием и решением Джордана прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать.

  • «Спартак» купил Кофрие летом 2021 года за 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне РПЛ он провел 12 матчей и сделал 1 ассист.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (3)
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ilichkadr
1650016961
Антохе, как никому другому из легионеров, сидеть в Москве и не рыпаться. Иначе ему дома быстро сошьют полосатую форму на нары.
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kostilio
1650017714
думаю ,что летом многие уйдут
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zigbert
1650097317
За этот сезон никто не волнуется а вот что будет дальше.
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