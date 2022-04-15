Изидор: «Локомотив» – одна из трeх команд РПЛ, которые знают во Франции. Ещe «Зенит» и ЦСКА»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о наиболее популярных российских командах во Франции.

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трeх российских команд, которые знают во Франции. Ещe две? «Зенит» и ЦСКА.

Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», – сказал Изидор.