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Изидор: «Локомотив» – одна из трeх команд РПЛ, которые знают во Франции. Ещe «Зенит» и ЦСКА»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о наиболее популярных российских командах во Франции.

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трeх российских команд, которые знают во Франции. Ещe две? «Зенит» и ЦСКА.

Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», – сказал Изидор.

  • Нападающий куплен зимой у «Монако».
  • Изидор забил в 5 матчах РПЛ подряд.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +6990

    vladik12 1 час назад

    Че, о[соблюдайте правила]ел?

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    Рейтинг: +499

    haxxproxx 1 час назад

    А хде народный шампиньон?))))))))))))))))

    6
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    Рейтинг: +13559

    Barmaleushka 1 час назад

    Вангую подгорание у "фсейстраны" )))

    4
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    Рейтинг: +2410

    acor94 1 час назад

    Эй, а где самая популярная в твиттере команда?)

    5
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    Рейтинг: +348

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Бросай дурь курить!

    0
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