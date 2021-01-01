Изидор: «Локомотив» – одна из трeх команд РПЛ, которые знают во Франции. Ещe «Зенит» и ЦСКА»

Че, о[соблюдайте правила]ел?
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о наиболее популярных российских командах во Франции.
«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трeх российских команд, которые знают во Франции. Ещe две? «Зенит» и ЦСКА.
Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», – сказал Изидор.
- Нападающий куплен зимой у «Монако».
- Изидор забил в 5 матчах РПЛ подряд.
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