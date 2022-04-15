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  • На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста

На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста

15 апреля 2022, 07:54
14

Болельщики «Барселоны» оказались возмущены большим числом фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу».

Игру посетили минимум 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. Часть активных фанатов «Барсы» в знак протеста из-за этой численности покинула трибуны в перерыве и вернулась только к 55-й минуте.

В Барселону, по разным данным, приехали 30 тысяч болельщиков «Айнтрахта».

  • «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
  • Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
  • «Айнтрахт» сыграет в полуфинале ЛЕ с «Вест Хэмом».

Фото: Sport.es

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Источник: Sport.es
Лига Европы Айнтрахт Барселона
Комментарии (14)
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Lipatoff
1649999238
Зато бабосов срубили)) а вообще конечно такое допускать в будущем нельзя
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Из Твери Леха
1650001552
обиженки. это наоборот круто, когда столько гостей приехало.
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1650002628
Хави жаль... Не заслужил такого обращения!!!
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Damir07
1650003052
Какой протест вы о чем? Если фанаты барсы не хотят ходить поддерживать то фаны айнтрахта не виноваты они с другой страны в таком количестве приехали поддержать свою команду надо их за это уважать а не говорить что стыдно вам. Вам должно стыдно что вы сами не пришли и какой протест у вас на это вас что из дома на машинах должны привести
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ItalianFootball
1650008268
Переставать поддерживать свою команду и покидать трибуны ради протеста ? ))) То есть протест важнее поддержки в трудную игры. Молодцы. Самохвалы.
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ItalianFootball
1650008316
А квоты не действую на такие мероприятия от УЕФА ?
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jet andy
1650008532
Молодцы Айнтрахт и его фанаты.
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talgatnurzhanov2006
1650010285
30 тыс болел нам бы на домашний матч собрать не говоря уже про гостевой.
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zigbert
1650021370
Поддержка в лице болельщиков Айнтрахта была заметна на протяжении всего матча. Даже поклонники Барселоны не могли их перекричать.
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