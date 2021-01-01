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На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста

Болельщики «Барселоны» оказались возмущены большим числом фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу».

Игру посетили минимум 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. Часть активных фанатов «Барсы» в знак протеста из-за этой численности покинула трибуны в перерыве и вернулась только к 55-й минуте.

В Барселону, по разным данным, приехали 30 тысяч болельщиков «Айнтрахта».

  • «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
  • Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
  • «Айнтрахт» сыграет в полуфинале ЛЕ с «Вест Хэмом».

Фото: Sport.es

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Источник: Sport.es

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Сегодня, 07:54
Комментарии13
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    Рейтинг: +746

    talgatnurzhanov2006 6 минут назад

    30 тыс болел нам бы на домашний матч собрать не говоря уже про гостевой.

    0
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    Рейтинг: +759

    jet andy 35 минут назад

    Молодцы Айнтрахт и его фанаты.

    0
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    Рейтинг: +1980

    ItalianFootball 39 минут назад

    А квоты не действую на такие мероприятия от УЕФА ?

    0
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    Рейтинг: +1980

    ItalianFootball 39 минут назад

    Переставать поддерживать свою команду и покидать трибуны ради протеста ? ))) То есть протест важнее поддержки в трудную игры. Молодцы. Самохвалы.

    0
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    Рейтинг: +549

    Damir07 2 часа назад

    Какой протест вы о чем? Если фанаты барсы не хотят ходить поддерживать то фаны айнтрахта не виноваты они с другой страны в таком количестве приехали поддержать свою команду надо их за это уважать а не говорить что стыдно вам. Вам должно стыдно что вы сами не пришли и какой протест у вас на это вас что из дома на машинах должны привести

    2
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    Рейтинг: +2169

    Аристократ Олжик > Damir07 1 час назад

    Вместимость Камп Ноу 98 тысяч, и скажем 28 тысяч вип гости, оставшиеся 40 тысяч каталонцев, не смогли перекричать 30 тысяч франкфуртцев???

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    Рейтинг: +100

    rzfxgsk > Damir07 1 час назад

    видимо в Барселоне считают, что если домашний матч, значит должны быть исключительно их болельщики... а болельщиков соперника должно быть не более 100 человек... как то так , наверное :)

    0
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    Рейтинг: +1728

    VGreen > Аристократ Олжик 1 час назад

    Ну во-первых, не все болельщики участвуют в поддержке, только во время голов их можно услышать. Ну или в каких-то простых зарядах (как например "Россия Россия" во время матчей нашей сборной). Во-вторых, выездные фанаты всегда более заряжены именно на поддержку и более организованы. В третьих, немцы весьма хороши в голосовой поддержке.
    Так что роль фанатов для атмосферы матча весьма велика, кто бы что не говорил. Посмотрим, что будет в РПЛ после введения FunID, когда фанаты большинства клубов начнут бойкот и на матчах будет унылая атмосфера...

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    Рейтинг: +1728

    VGreen > rzfxgsk 1 час назад

    Нуу, вообще, всегда делают определенную квоту на гостевую трибуну...в России например это 10 %. Не знаю что у Барселоны, может не предусмотрели этот момент, или же немцы сами покупали билеты на другие трибуны

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    Рейтинг: +2169

    Аристократ Олжик > rzfxgsk 58 минут назад

    Это что получается, что если Барселоне попадёт Бешикташ, и они в Турции проиграют, то Лапорта подаст апелляцию? Ведь есть официальное подтверждение, что акустика на стадионе Бешикташа, при поддержке домашней публики, способна оглушить на 1 час . . .

    0
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    Рейтинг: +109

    OlegMilleniumDaveBoiko198 2 часа назад

    Хави жаль... Не заслужил такого обращения!!!

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    Рейтинг: +6490

    Из Твери Леха 2 часа назад

    обиженки. это наоборот круто, когда столько гостей приехало.

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    Рейтинг: +424

    Lipatoff 3 часа назад

    Зато бабосов срубили)) а вообще конечно такое допускать в будущем нельзя

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