На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста

30 тыс болел нам бы на домашний матч собрать не говоря уже про гостевой.
Болельщики «Барселоны» оказались возмущены большим числом фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу».
Игру посетили минимум 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. Часть активных фанатов «Барсы» в знак протеста из-за этой численности покинула трибуны в перерыве и вернулась только к 55-й минуте.
В Барселону, по разным данным, приехали 30 тысяч болельщиков «Айнтрахта».
- «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
- Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
- «Айнтрахт» сыграет в полуфинале ЛЕ с «Вест Хэмом».
Фото: Sport.es