На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста

Болельщики «Барселоны» оказались возмущены большим числом фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу».

Игру посетили минимум 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. Часть активных фанатов «Барсы» в знак протеста из-за этой численности покинула трибуны в перерыве и вернулась только к 55-й минуте.

В Барселону, по разным данным, приехали 30 тысяч болельщиков «Айнтрахта».

«Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.

Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».

«Айнтрахт» сыграет в полуфинале ЛЕ с «Вест Хэмом».

Фото: Sport.es