Где смотреть «Уфа» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 апреля

«Уфа» и ЦСКА сыграют в матче 25-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 апреля
- Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третье. В матче первого круга московская команда победила со счетом 1:0.
Ставки на матч Уфа – ЦСКА
- Победа «Уфы» – 3.95
- Ничья – 3.45
- Победа ЦСКА – 2.02
Источник: «Бомбардир»