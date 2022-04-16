Где смотреть «Уфа» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 апреля

«Уфа» и ЦСКА сыграют в матче 25-го тура РПЛ.

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Игра состоится в субботу, 16 апреля

Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Начало – в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа – ЦСКА

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.

Игру также будет транслировать Winline.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третье. В матче первого круга московская команда победила со счетом 1:0.

Ставки на матч Уфа – ЦСКА

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