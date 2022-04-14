Семак: «Не стал бы говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ. Результаты даются тяжелым трудом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его команда доминирует в чемпионате России.

«Я бы не стал говорить о нашем доминировании в лиге, наши результаты даются тяжелым трудом. Мы должны делать свою работу, а говорить всегда есть кому.

С точки зрения результата, матч с «Ахматом» был приятным для нас, удалось победить и сохранить отрыв от «Динамо».

Сейчас ситуация та же, все мысли о победах в следующих матчах. Сейчас каждая игра как финал», – сказал Семак.