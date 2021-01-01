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Семак: «Не стал бы говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ. Результаты даются тяжелым трудом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его команда доминирует в чемпионате России.

«Я бы не стал говорить о нашем доминировании в лиге, наши результаты даются тяжелым трудом. Мы должны делать свою работу, а говорить всегда есть кому.

С точки зрения результата, матч с «Ахматом» был приятным для нас, удалось победить и сохранить отрыв от «Динамо».

Сейчас ситуация та же, все мысли о победах в следующих матчах. Сейчас каждая игра как финал», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.
  • В 25-м туре петербуржцы примут «Урал» (16 апреля).
  • Команда Семака становилась чемпионом России в 3 предыдущих сезонах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1310

    Беспонтий 43 минуты назад

    как сказал классик
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    что было б нежли я возглавил лидс

    0
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    Рейтинг: +2403

    acor94 1 час назад

    Кержакова в Зенит!

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    Рейтинг: +2403

    acor94 1 час назад

    А с таким составом должен громить всех 5:0 в каждом матче.

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    Рейтинг: +16443

    Garrincha58 1 час назад

    с трудом? что тебе ещё надо у тебя есть хорошие игроки отличные условия и тебе до сих пор всё даётся с трудом может ты Семак не на своём месте

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