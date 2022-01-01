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Главные новости дня. «Реал» и «Вильярреал» вышли в полуфинал ЛЧ, «Краснодар» – главный претендент на Бакаева

«Вильярреал» вышел в полуфинал ЛЧ, выбив «Баварию». «Реал» прошел «Челси», проигрывая 0:3 в ответном матче.

Великобританию устраивают все четыре кандидата на покупку «Челси». Выбор сделает Абрамович.

CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

Отец Черышева: «У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить».

«Краснодар»главный претендент на Бакаева (Metaratings).

Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24).

Ракицкий присоединился к «Шахтеру» для участия в благотворительных матчах.

«Зенит» интересуется Бакаевым, Жемалетдиновым и Бариновым.

Де Брюйне может перейти в «Реал» летом. Мадридцы готовы заплатить 100 миллионов.

РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений.

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Источник: Бомбардир.ру

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