Великобританию устраивают все четыре кандидата на покупку «Челси». Выбор сделает Абрамович

Правительство Великобритании одобрило все четыре предложения о покупке «Челси».

Ранее стало известно о четырех зарегистрированных кандидатах:

Семья Риккетс – владеют «Чикаго Кабс»;

Тодд Боэли – совладелец «Лос-Анджелес Доджерс»;

Стивен Пальюка – совладелец «Аталанты» и акционер «Бостон Селтикс»;

Дэвид Блитцер и Джош Харрис – управляющие «Филадельфия Севенти Сиксерс».

По информации The Times, любой из четырех кандидатов получит одобрение властей. Покупатель получит лицензию, которая не допустит направления средств нынешнему владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Выбор покупателя будут делать Абрамович и высшее руководство «Челси». Вероятно, решение будет приниматься исходя из перспектив клуба, а не из самой большой суммы.

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