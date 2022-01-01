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Великобританию устраивают все четыре кандидата на покупку «Челси». Выбор сделает Абрамович

Правительство Великобритании одобрило все четыре предложения о покупке «Челси».

Ранее стало известно о четырех зарегистрированных кандидатах:

  • Семья Риккетс – владеют «Чикаго Кабс»;
  • Тодд Боэли – совладелец «Лос-Анджелес Доджерс»;
  • Стивен Пальюка – совладелец «Аталанты» и акционер «Бостон Селтикс»;
  • Дэвид Блитцер и Джош Харрис – управляющие «Филадельфия Севенти Сиксерс».

По информации The Times, любой из четырех кандидатов получит одобрение властей. Покупатель получит лицензию, которая не допустит направления средств нынешнему владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Выбор покупателя будут делать Абрамович и высшее руководство «Челси». Вероятно, решение будет приниматься исходя из перспектив клуба, а не из самой большой суммы.

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Источник: The Times

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Комментарии9
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    Рейтинг: +1869

    Dr.Metal 45 минут назад

    Я б не продал. Развалил бы и пусть память о Челси осталась бы связана именно с Абрамовичем

    2
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    Рейтинг: +1240

    Loko_Roma > Dr.Metal 33 минуты назад

    Вот поэтому ты стандартный васька с завода, а не ромашка челсовский

    0
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Dr.Metal 33 минуты назад

    Жаль шо ты не миллиардер, а нищеброд. А то б таких дел напортачил.)))

    0
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    Рейтинг: +1844

    Олег1204 55 минут назад

    И все они пен...сы) да и поф на абрамовича на членси.

    0
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    Рейтинг: +57

    Таврида 1 час назад

    "Спорт вне политики". "Правительство Великобритании одобрило...". Мерзкие лицемеры...

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Таврида 59 минут назад

    Чо за ставрида ? Консерву такую слышал.

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    Рейтинг: +38

    Pavluchenko09 1 час назад

    Рома не продавай не кому

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Pavluchenko09 30 минут назад

    не кому=====Суперпав ты ник сменил, а как был двоечником, так и остался...Надо писать ---НИКОМУ.

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 1 час назад

    которая не допустит направления средств нынешнему владельцу клуба Роману Абрамовичу.=====Санкции однако...Как и для всех российских олигархов.

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