⚡️ Лига чемпионов. «Вильярреал» выбил «Баварию». Команда Эмери вышла в полуфинал

«Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

На 52-й минуте отличился форвард хозяев Роберт Левандовски. Он забил 13-й мяч в этой ЛЧ и укрепил лидерство в списке бомбардиров турнира.

«Вильярреал» вышел в полуфинал турнира благодаря голу Самуэля Чуквуэзе на 88-й минуте. Это был первый удар испанской команды в створ.

«Вильярреал» сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Ливерпуль» – «Бенфика».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 52; 1:1 – Чуквуэзе, 88.

Первый матч: 0:1.

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