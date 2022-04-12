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⚡️ Лига чемпионов. «Вильярреал» выбил «Баварию». Команда Эмери вышла в полуфинал

«Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

На 52-й минуте отличился форвард хозяев Роберт Левандовски. Он забил 13-й мяч в этой ЛЧ и укрепил лидерство в списке бомбардиров турнира.

«Вильярреал» вышел в полуфинал турнира благодаря голу Самуэля Чуквуэзе на 88-й минуте. Это был первый удар испанской команды в створ.

«Вильярреал» сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Ливерпуль»«Бенфика».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 52; 1:1 – Чуквуэзе, 88.

Первый матч: 0:1.

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Источник: Бомбардир.ру

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12.04.2022 23:54
Комментарии20
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    Рейтинг: +61710

    portero 3 минуты назад

    Тренеришка оказался совсем профи, в отличит от говно-футболистиков!!!

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    Рейтинг: +4999

    Дядя Серёжа 49 минут назад

    Эмери смог Баварию опустить,
    Мать его етить,
    А Спартак не смог поднять,
    Твою мать...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +419

    Lipatoff 5 часов назад

    Эмери должен брать эту ЛЧ!!!

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +857

    Roma56 5 часов назад

    Ну как тут не позлорадствовать над "игрочишкой"?) он же "рукаку", он же "щипач", он же "Манчини вообще не тренер", он же "флюгер", он же "скучающий по Азмуну")

    3
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    Рейтинг: +3737

    raritet 5 часов назад

    Унаи в очередной , в какой по счету раз, передает привет Федуну. Ну что стоило немного дать поработать тренеру со Спартаком?. Нам такие тренеры не подходят. Нам нужны Ваноли ..у Любы, наверное , от сегодняшнего сенсационного вылета Баварии от команды тренеришки аж член из руки выпал....

    3
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    Рейтинг: +468

    Suvorov51 5 часов назад

    ОЧЕНЬ РАД ЗА ИСПАНЦЕВ. В СВОЁ В СПАРТАКЕ НЕ ПОНЯЛИ КАКОГО ТРЕНЕРА ИМ СУДЬБА ПОДАРИЛА. НО ТАМ БЫЛ ВЕЛИКИЙ МАССОВИК ЗАТЕЙНИК ЩУБА. А ЩУБА ДУМАЛ ТОЛЬКО ПРО АНОН. ЕМУ НЕ ПОНРАВУ КАКОЙ ТО ТАМ ТРЕНЕРИШКА

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    Рейтинг: +5005

    SPACE TRUCKIN 5 часов назад

    тренеришка Унаи Эмери опять делает сенсацию с очередным клубом под его руководством! дзюба счастлив наверное...

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    Рейтинг: +2526

    BlackMurder 5 часов назад

    как обычно , бавария проигрывает типичному середняку, типа аля аутсбург, моментов 3 ) давят давят а результата нету, ну и собственно косяк упамекано , он прям деревянный,с победой подводников

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    Рейтинг: +4030

    PAREVG. 5 часов назад

    Фантастика, я в шоке.

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    Рейтинг: +4593

    ySS 5 часов назад

    Эмери в еврокубках топ!
    Ещё раз напомнил об одном рукоблуде с поганым языком

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