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  • ⚡️ Лига чемпионов. «Вильярреал» выбил «Баварию». Команда Эмери вышла в полуфинал

⚡️ Лига чемпионов. «Вильярреал» выбил «Баварию». Команда Эмери вышла в полуфинал

12 апреля 2022, 23:54
24

«Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

На 52-й минуте отличился форвард хозяев Роберт Левандовски. Он забил 13-й мяч в этой ЛЧ и укрепил лидерство в списке бомбардиров турнира.

«Вильярреал» вышел в полуфинал турнира благодаря голу Самуэля Чуквуэзе на 88-й минуте. Это был первый удар испанской команды в створ.

«Вильярреал» сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Ливерпуль»«Бенфика».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Вильярреал (Испания) – 1:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 52; 1:1 – Чуквуэзе, 88.

Первый матч: 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Вильярреал
Комментарии (24)
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RusUltras
1649797126
Где там эксперты, которые прогнозировали, что Бавария катком пройдется по испанцам?
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Красногорск_Фан
1649797182
Красавцы! Надоели одни и те же лица в поздних стадиях. Глядишь и это не предел.
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TOMSON
1649797523
Вот я как знал! Главная сенсация состоялась.
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ySS
1649797604
Эмери в еврокубках топ! Ещё раз напомнил об одном рукоблуде с поганым языком
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raritet
1649797993
Унаи в очередной , в какой по счету раз, передает привет Федуну. Ну что стоило немного дать поработать тренеру со Спартаком?. Нам такие тренеры не подходят. Нам нужны Ваноли ..у Любы, наверное , от сегодняшнего сенсационного вылета Баварии от команды тренеришки аж член из руки выпал....
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Roma56
1649798005
Ну как тут не позлорадствовать над "игрочишкой"?) он же "рукаку", он же "щипач", он же "Манчини вообще не тренер", он же "флюгер", он же "скучающий по Азмуну")
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Lipatoff
1649798489
Эмери должен брать эту ЛЧ!!!
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portero
1649816413
Тренеришка оказался совсем профи, в отличит от говно-футболистиков!!!
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Боцман59rus
1649819798
_ хоть что - то хорошее случилось, на фоне всеобщего 3,14здеца>)))
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JTherry
1649832020
ай, да тренер, ай, да "тренеришка", Эмерри, и Баварию нагнул, видимо, замахнулся с Вильяреалом на Кубок ЛЧ..!!! в ЛЕ всем и всё уже доказал...
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