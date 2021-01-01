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РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений

РФС планирует подать ещe по одному иску в CAS на ФИФА и УЕФА, сообщает «Чемпионат».

«Речь идeт о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключeнными ранее контрактами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +6934

    R_a_i_n 3 часа назад

    Тут не важен итог суда, важен прецедент. По всем нормам права ФИФА И УЕФА сильно накосячили.

    3
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    Рейтинг: +942

    OOOVVV. 4 часа назад

    Бесполезно, потерявши голову по волосам не плачут.
    CAS кормится из одной кормушки с ФИФФ и УЕФА )))).

    1
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    Рейтинг: +24449

    vladimir-7 5 часов назад

    РФС попросит GAS взыскать с УЕФА и ФИФА..., не просить надо, а требовать,
    РФС привык стоять перед руководящими организациями с прогнутой спиной.

    4
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    Рейтинг: +6362

    Semenycch > vladimir-7 5 часов назад

    Ты когда либо обращался в суд? А CAS это Спортивный арбитражный суд. Дам тебе совет сходи в ближайший от твоего дома суд и попробуй от суда что-то потребовать. И внимательно слушай ответ!

    1
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    Рейтинг: +601

    111Hunter111 > Semenycch 4 часа назад

    если быть настойчивым, то можно выиграть, я судился с М видео и выиграл, они даже домой деньги привезли и холодильник в придачу.

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    Рейтинг: +6362

    Semenycch > 111Hunter111 3 часа назад

    Все правильно. Но в исковом заявлении истец просит суд рассмотреть дело, а не требует! От суда ничего требовать нельзя! Требовать можно только от ответчика. А этот пустобрех ничего этого не понимает!

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    Рейтинг: +24449

    vladimir-7 > Semenycch 3 часа назад

    Вот ты и ходи с протянутой рукой к ответчику, но через суд, попрошайка.

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 6 часов назад

    "Планирует " и "попросил" - разве это одно и тоже ?
    Кстати, "чемпионат" такое же ОБС ( одна баба сказала), как и сам Бомбардир.

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