РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений

РФС планирует подать ещe по одному иску в CAS на ФИФА и УЕФА, сообщает «Чемпионат».
«Речь идeт о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключeнными ранее контрактами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
- РФС подал иски на эти решения.
- Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.
Источник: «Чемпионат»