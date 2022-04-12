РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений

РФС планирует подать ещe по одному иску в CAS на ФИФА и УЕФА, сообщает «Чемпионат».

«Речь идeт о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключeнными ранее контрактами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.