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  • РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений

РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений

12 апреля 2022, 08:39
5

РФС планирует подать ещe по одному иску в CAS на ФИФА и УЕФА, сообщает «Чемпионат».

«Речь идeт о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключeнными ранее контрактами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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vladimir-7
1649747538
РФС попросит GAS взыскать с УЕФА и ФИФА..., не просить надо, а требовать, РФС привык стоять перед руководящими организациями с прогнутой спиной.
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OOOVVV.
1649751001
Бесполезно, потерявши голову по волосам не плачут. CAS кормится из одной кормушки с ФИФФ и УЕФА )))).
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R_a_i_n
1649754827
Тут не важен итог суда, важен прецедент. По всем нормам права ФИФА И УЕФА сильно накосячили.
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