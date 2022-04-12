«Краснодар» – главный претендент на Бакаева (Metaratings)

У «Краснодара» самые высокие шансы подписать полузащитника Зелимхана Бакаева, если он все-таки покинет «Спартак».

Также за ситуацией с будущим 25-летнего футболиста следит «Динамо».

Хавбек хочет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год и иметь постоянную игровую практику.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Его контракт с клубом истекает 30 июня.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.

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