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«Краснодар» – главный претендент на Бакаева (Metaratings)

У «Краснодара» самые высокие шансы подписать полузащитника Зелимхана Бакаева, если он все-таки покинет «Спартак».

Также за ситуацией с будущим 25-летнего футболиста следит «Динамо».

Хавбек хочет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год и иметь постоянную игровую практику.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.

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Источник: Metaratings

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Комментарии9
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    Рейтинг: +867

    alefreddy 1 час назад

    агенты раздувают цену контракта

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    Рейтинг: +1040

    Cubinec1989 1 час назад

    Нужен ли он Краснодару?

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    Рейтинг: +22188

    JTherry 3 часа назад

    "следить за ситуацией с Бакаевым" можно сколько угодно и кому угодно, только кто из "следящих" сможет удовлетворить финансовые запросы Зелимхана..?) судя по его постам в СМИ, он хочет играть в Спартаке, но для этого ему нужно чаще выходить на поле... на мой взгляд, он сейчас показывает достойную игру, но иногда (часто) "грешит" лишней обводкой, где следовало бы сыграть в пас в касание...

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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata > JTherry 1 час назад

    Ну возможно не идеален, но с пасом у него тоже полный порядок и если сравнить его с Хлусевичем ( по вчерашней игре ), я бы предпочтение отдал Бакаеву ( во всяком случае пока )

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    Рейтинг: +61709

    portero 5 часов назад

    Ну не знаю, тренер должен определять, нужен ли он ему на поле постоянно... неприемлемое условие, да и зарплата в евро роскошь для наших дней... хозяин барин, мне бы не хотелось его видеть у быков на таких условиях, тренер должен решать...

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    Рейтинг: +12139

    playsh 5 часов назад

    Да ладно фейковать,никто его никуда не отдаст.

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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata > playsh 4 часа назад

    Будем надеяться , а то боясь "Tомик" сопьется на радостях ))) , ну а если серьезно - сейчас Бакаев уверенно заслуживает свое место в основе .

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    Рейтинг: +6990

    vladik12 > playsh 3 часа назад

    Никого не спросит. Летом он свободный агент.

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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata > vladik12 1 час назад

    До лета, еще есть время переподписать контракт. А шумиха и ТАКОЙ интерес, думаю, как раз из-за этого )

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