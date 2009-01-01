Ракицкий присоединился к «Шахтеру» для участия в благотворительных матчах

скорей всего сие есть попытка изобразить покаяние
но пред кем и за что
непонятно
рука не поднимается кинуть камень
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прибыл в расположение «Шахтера» в Турции.
33-летний футболист будет готовиться с командой к благотворительным матчам.
- Ракицкий – воспитанник «Шахтера».
- Он выступал за основную команду с 2009 по 2019 год, провел 326 матчей и забил 14 голов.
- В марте украинец расторг контракт с «Зенитом» по семейным обстоятельствам.
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