Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Ракицкий присоединился к «Шахтеру» для участия в благотворительных матчах

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прибыл в расположение «Шахтера» в Турции.

33-летний футболист будет готовиться с командой к благотворительным матчам.

  • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».
  • Он выступал за основную команду с 2009 по 2019 год, провел 326 матчей и забил 14 голов.
  • В марте украинец расторг контракт с «Зенитом» по семейным обстоятельствам.

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей

Новости по теме
Срна анонсировал возвращение Ракицкого в «Шахтер»
Ракицкий и Ордец могут перейти в «Истанбул» 1
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче 6
Источник: сайт «Шахтера»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:34
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1242

    Беспонтий 2 минуты назад

    скорей всего сие есть попытка изобразить покаяние
    но пред кем и за что
    непонятно
    рука не поднимается кинуть камень

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11