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⚡️ Лига чемпионов. «Реал» прошел «Челси», проигрывая 0:3 в ответном матче

«Реал» уступил «Челси» (2:3, дополнительное время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:3 к 80-й минуте, но сумел перевести игру в овертайм.

Решающий гол на 96-й минуте забил Карим Бензема. В первом матче он оформил хет-трик.

«Реал» сыграет в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити»«Атлетико».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 2:3 (1:3, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Маунт, 15; 0:2 – Рюдигер, 51; 0:3 – Вернер, 75; 1:3 – Родриго, 80; 2:3 – Бензема, 96.

Первый матч: 3:1.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии16
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    Рейтинг: +4030

    PAREVG. 4 часа назад

    Давно не было таких искрометных и зубодробительных игр.

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    Рейтинг: +5025

    TOMSON 4 часа назад

    Не хватило силёнок у Челси. Много сил потратили для того чтоб 3 забить. И по честному после пропущенного Челси развалился. Не так, конечно, как наши клубы это делают, но в целом свою игру вернуть они не смогли.
    Ну и тут все бро Бензема. Но как хорош Модрич. Очень нужный, точный и своевременный пас. Как он вообще увидел этот пас мне не понятно, так он ещё и исполнил и в такой момент, короче это нечто. В первой игре он кстати нечто подобное тоже выдал.

    2
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    Рейтинг: +11607

    DeStar > TOMSON 4 часа назад

    да, я сидел смотрел с дргуом и говорил после 0-3 -" модрич ну дай какой чудо пас" ) и он дал)))

    2
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    Рейтинг: +92

    Sergicious 4 часа назад

    UEFA Benzema League

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +419

    Lipatoff 4 часа назад

    Испанцы сегодня показали стыд в чужих воротах

    1
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    Рейтинг: +1508

    Psih86 4 часа назад

    К сожалению худшая команда сегодня идёт дальше, ну так бывает. А Челси желаю удачи в дальнейшем, возить весь матч лидера чемпионата у него дома, это дорого стоит!!!

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    Рейтинг: +317

    SpartakMoskwa > Psih86 4 часа назад

    Челси показал что он до сих держит уровень, и не важно прошли они или нет, не каждая команда сможет 3 мяча забить на барнабеу

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    Рейтинг: +1508

    Psih86 > SpartakMoskwa 4 часа назад

    Согласен с тобой!!!

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    Рейтинг: +11607

    DeStar > Psih86 4 часа назад

    звучит конечно так ,худшая команда)
    хотя конечно реал сыграл хуже, что логично, пока 2-2 не стало реала на поле вообще не было.

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    Рейтинг: +341

    Shotlandets86 > DeStar 4 часа назад

    2-2 и не было.)

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    Рейтинг: +1508

    Psih86 > DeStar 4 часа назад

    Так их и так весь матч видно не было, как они хотели дальше пройти вообще загадка. Наверное чудом, которое кстати и случилось.

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    Рейтинг: +11607

    DeStar > Shotlandets86 4 часа назад

    я говорил о сумме двух матчей) пока челси не сравнял реал играть не начинал.

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    Рейтинг: +11607

    DeStar > Psih86 4 часа назад

    да как обычно у всех клубов после такой разницы в первом матче - играть аккуратно, не бежать, от обороны и держать свои 2 гола преимущества. Это логично было.

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    Рейтинг: +317

    SpartakMoskwa 4 часа назад

    Вот это я понимаю футбол, 9 мячей в двух матчах!Обе команды молодцы бились до последнего обе заслуживали проход дальше, но Реал оказался сильнее за счёт опытных старичков, обеим командам спасибо за такой крутой футбол!!!

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    Рейтинг: +92

    adekvat0726 4 часа назад

    Проход не пахнет

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    Рейтинг: +11607

    DeStar 4 часа назад

    жестко, думал будет проще, типа 1-1, или 1-2 даже. Но не так..

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