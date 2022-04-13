⚡️ Лига чемпионов. «Реал» прошел «Челси», проигрывая 0:3 в ответном матче

«Реал» уступил «Челси» (2:3, дополнительное время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:3 к 80-й минуте, но сумел перевести игру в овертайм.

Решающий гол на 96-й минуте забил Карим Бензема. В первом матче он оформил хет-трик.

«Реал» сыграет в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити» – «Атлетико».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 2:3 (1:3, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Маунт, 15; 0:2 – Рюдигер, 51; 0:3 – Вернер, 75; 1:3 – Родриго, 80; 2:3 – Бензема, 96.

Первый матч: 3:1.

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