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  • ⚡️ Лига чемпионов. «Реал» прошел «Челси», проигрывая 0:3 в ответном матче

⚡️ Лига чемпионов. «Реал» прошел «Челси», проигрывая 0:3 в ответном матче

13 апреля 2022, 00:32
29

«Реал» уступил «Челси» (2:3, дополнительное время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:3 к 80-й минуте, но сумел перевести игру в овертайм.

Решающий гол на 96-й минуте забил Карим Бензема. В первом матче он оформил хет-трик.

«Реал» сыграет в полуфинале с победителем пары «Манчестер Сити»«Атлетико».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Челси (Англия) – 2:3 (1:3, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Маунт, 15; 0:2 – Рюдигер, 51; 0:3 – Вернер, 75; 1:3 – Родриго, 80; 2:3 – Бензема, 96.

Первый матч: 3:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Челси
Комментарии (29)
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SpartakMoskwa
1649799484
Вот это я понимаю футбол, 9 мячей в двух матчах!Обе команды молодцы бились до последнего обе заслуживали проход дальше, но Реал оказался сильнее за счёт опытных старичков, обеим командам спасибо за такой крутой футбол!!!
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Psih86
1649799546
К сожалению худшая команда сегодня идёт дальше, ну так бывает. А Челси желаю удачи в дальнейшем, возить весь матч лидера чемпионата у него дома, это дорого стоит!!!
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Sergicious
1649799623
UEFA Benzema League
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TOMSON
1649800117
Не хватило силёнок у Челси. Много сил потратили для того чтоб 3 забить. И по честному после пропущенного Челси развалился. Не так, конечно, как наши клубы это делают, но в целом свою игру вернуть они не смогли. Ну и тут все бро Бензема. Но как хорош Модрич. Очень нужный, точный и своевременный пас. Как он вообще увидел этот пас мне не понятно, так он ещё и исполнил и в такой момент, короче это нечто. В первой игре он кстати нечто подобное тоже выдал.
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PAREVG.
1649800292
Давно не было таких искрометных и зубодробительных игр.
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portero
1649816780
Челси конечно сильно играл, но пас Модрича вытащил Реал, замены однако сработали...
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Oldtrafford83
1649827105
Было мощно, мой друг который давно топит за Реал реально поседел слегка)) Hala Madrid!!! пы сы СуперПав или как ты там называешься пока тебя снова в бан не пустили, соси носок))
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zigbert
1649828620
Боевой и интересный матч получился. Преимущество Челси не вызывало сомнения. Мало кто ожидал от англичан такой игры. Гол Родриго придал настроения Реалу. В овертайме важный гол забил Бензема. Сравнять счет у Челси просто не хватило сил.
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JTherry
1649832327
потом и кровью добываются кубки в ЛЧ, Реал это многократно доказал... Бензема достоин Золотого мяча, еще в прошлом сезоне должен был получить его, тащит команду к Кубку ЛЧ... Челси достойно провели матч, не каждому удается доминировать на поле Реала...
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SPACE TRUCKIN
1649834474
жаль Челси - они заслуживали полуфинала больше - бойцы!...но подсели во втором тайме к сожалению...
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