В РФС прокомментировали мотивировочную часть решения CAS об отказе переносить стыки ЧМ

В РФС прокомментировали мотивировочную часть решения CAS об отклонении апелляции о переносе стыков ЧМ-2022.

«Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА.

Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.

При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к УЕФА и ФИФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

РФС подал иски на эти решения.

Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей