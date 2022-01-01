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В РФС прокомментировали мотивировочную часть решения CAS об отказе переносить стыки ЧМ

В РФС прокомментировали мотивировочную часть решения CAS об отклонении апелляции о переносе стыков ЧМ-2022.

«Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА.

Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.

При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к УЕФА и ФИФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 21:21
Комментарии1
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 8 минут назад

    Процесс продолжается, ....., — сообщили в службе коммуникаций РФС.==========Мазохисты.Им нравится что их раком ставят.Опять и снова.)))

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