Осинькин: «Летом из топ-клубов РПЛ уйдут легионеры, и они присмотрятся к игрокам «Крыльев»

Да Крылья всегда были поставщиками хороших игроков.
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что футболисты самарской команды будут пользоваться спросом во время летнего трансферного окна.
– Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Тогда мы будем более конкурентоспособными.
До окончания чемпионата рано говорить о чем-то. Мы знаем, что зимой был определенный интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили.
– Почему переживаете сейчас?
– Все читаемо. Из больших клубов уйдут их лидеры – иностранцы. Эти команды начнут смотреть на такие клубы, как «Крылья Советов». Мы это понимаем.
Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда, и мы не теряли ребят.
- Зимой Никита Чернов и Данил Пруцев ушли из «Крыльев» в «Спартак».
- Иван Сергеев был продан «Зениту».
- Самарцы идут на 7-м месте в РПЛ.
Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку