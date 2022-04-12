Осинькин: «Летом из топ-клубов РПЛ уйдут легионеры, и они присмотрятся к игрокам «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что футболисты самарской команды будут пользоваться спросом во время летнего трансферного окна.

– Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Тогда мы будем более конкурентоспособными.

До окончания чемпионата рано говорить о чем-то. Мы знаем, что зимой был определенный интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили.

– Почему переживаете сейчас?

– Все читаемо. Из больших клубов уйдут их лидеры – иностранцы. Эти команды начнут смотреть на такие клубы, как «Крылья Советов». Мы это понимаем.

Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда, и мы не теряли ребят.

Зимой Никита Чернов и Данил Пруцев ушли из «Крыльев» в «Спартак».

Иван Сергеев был продан «Зениту».

Самарцы идут на 7-м месте в РПЛ.

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