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Осинькин: «Летом из топ-клубов РПЛ уйдут легионеры, и они присмотрятся к игрокам «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что футболисты самарской команды будут пользоваться спросом во время летнего трансферного окна.

– Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Тогда мы будем более конкурентоспособными.

До окончания чемпионата рано говорить о чем-то. Мы знаем, что зимой был определенный интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили.

– Почему переживаете сейчас?

– Все читаемо. Из больших клубов уйдут их лидеры – иностранцы. Эти команды начнут смотреть на такие клубы, как «Крылья Советов». Мы это понимаем.

Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда, и мы не теряли ребят.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5786

    maygli 5 часов назад

    Да Крылья всегда были поставщиками хороших игроков.

    0
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    Рейтинг: +1307

    Беспонтий 5 часов назад

    чертаново на выезде
    смешно
    но откровенно наконец

    2
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