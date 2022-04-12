Главные новости дня. «Ахмат» решил выкупить Уткина, «Реал» может потратить 350 миллионов на Мбаппе

Детская благотворительная организация прекратила сотрудничество с Роналду после инцидента с фанатом «Эвертона»

Маслов не сыграет в этом сезоне. Зимой он мог завершить карьеру из-за неправильно сделанной операции

«Барселона» готова платить Левандовски 35-40 миллионов в год. Поляк отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ман Сити»

«Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона

Тен Хаг может летом возглавить «РБ Лейпциг» вместо Тедеско

Газизов: «Поддерживаю желание Агаларова покинуть «Уфу». Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде – это нонсенс»

«Реал» может потратить 350 миллионов на зарплату и подписной бонус Мбаппе

«Манчестер Сити» готов платить Холанду 30 миллионов в год. Его трансфер обойдется в 145 миллионов

«МЮ» не накажет Роналду за инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона» (The Sun)

«Локомотив» предложил Лоськову и Пашинину руководить системой подготовки игроков