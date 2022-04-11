Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барсой». Он отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский перейдет в «Барселону».
По информации TVP Sport, 33-лений поляк согласовал контракт с каталонским клубом. Многомиллионное соглашение рассчитано на три года, сообщает журналист Interia Sport Себастьян Стасевски.
Ради перехода в «Барселону» Левандовски отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Он сообщил о своем решении руководству «Баварии».
- Контракт игрока с «Баварией» истекает летом 2023 года.
- Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
- Игрок с отрывом лидирует в гонке бомбардиров сезона Бундеслиги.
Источник: TVP Sport