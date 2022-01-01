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Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барсой». Он отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский перейдет в «Барселону».

По информации TVP Sport, 33-лений поляк согласовал контракт с каталонским клубом. Многомиллионное соглашение рассчитано на три года, сообщает журналист Interia Sport Себастьян Стасевски.

Ради перехода в «Барселону» Левандовски отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Он сообщил о своем решении руководству «Баварии».

  • Контракт игрока с «Баварией» истекает летом 2023 года.
  • Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
  • Игрок с отрывом лидирует в гонке бомбардиров сезона Бундеслиги.

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Источник: TVP Sport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2521

    BlackMurder 30 секунд назад

    Утка

    0
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    Рейтинг: +413

    Lipatoff 1 час назад

    Да утка 100%

    0
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    Рейтинг: +102

    RusUltras 3 часа назад

    Нуньеса из Бенфики надо брать, а не стареющего пшека с космической зарплатой

    1
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    Рейтинг: +151

    Novik38 3 часа назад

    Очередной сериал в стиле Мбаппе, Реал, ПСЖ

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Ну уже старик как бы можно у барсы и денег за год два срубить и до дому

    0
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