Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барсой». Он отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский перейдет в «Барселону».

По информации TVP Sport, 33-лений поляк согласовал контракт с каталонским клубом. Многомиллионное соглашение рассчитано на три года, сообщает журналист Interia Sport Себастьян Стасевски.

Ради перехода в «Барселону» Левандовски отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Он сообщил о своем решении руководству «Баварии».