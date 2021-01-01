«Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона

галицкий своих продаёт, а легионеры все сбежали. чисто наша политика говорят, одно делают противоположное.
«Ахмат» решил выкупить у «Краснодара» арендованного полузащитника Даниила Уткина. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
«Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона евро», – сказал Айдамиров.
- Уткин провел 22 матча в этом сезоне РПЛ, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
- Он забил 5 голов со штрафных.
- «Ахмат» арендовал его у «Краснодара» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.