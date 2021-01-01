«Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона

«Ахмат» решил выкупить у «Краснодара» арендованного полузащитника Даниила Уткина. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона евро», – сказал Айдамиров.