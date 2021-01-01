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«Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона

«Ахмат» решил выкупить у «Краснодара» арендованного полузащитника Даниила Уткина. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона евро», – сказал Айдамиров.

  • Уткин провел 22 матча в этом сезоне РПЛ, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
  • Он забил 5 голов со штрафных.
  • «Ахмат» арендовал его у «Краснодара» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии4
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    Рейтинг: +56

    Рыло свина 1 час назад

    галицкий своих продаёт, а легионеры все сбежали. чисто наша политика говорят, одно делают противоположное.

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    Рейтинг: +1223

    Беспонтий 2 часа назад

    вот абрекадавры гонят

    уткин уже в питере

    в уткиной заводи квартирка элитная куплена
    грех терять бойца такого тем более
    когда летом полсостава зенита поплывёт по амазонке впадающей в сену и в рейн
    и даже в тибр

    3
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    Рейтинг: +16420

    Garrincha58 2 часа назад

    а зачем это надо Краснодару он же классный игрок

    1
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    Рейтинг: +532

    Solist345345 2 часа назад

    Краснодару он сам сейчас пригодился бы.

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