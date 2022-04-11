Газизов: «Поддерживаю желание Агаларова покинуть «Уфу». Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде – это нонсенс»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на то, что нападающий Гамид Агаларов будет летом стремиться перейти в более сильную команду.
«Я только поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение, сменить клуб. Если лучший бомбардир РПЛ находится в предпоследней команде, то, конечно, это нонсенс.
Естественно, я поддержу и его, и папу. Они это знают. А дальше всe зависит от предложения», – сказал Газизов.
- Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 16 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.
Источник: «Чемпионат»