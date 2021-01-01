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Газизов: «Поддерживаю желание Агаларова покинуть «Уфу». Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде – это нонсенс»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на то, что нападающий Гамид Агаларов будет летом стремиться перейти в более сильную команду.

«Я только поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение, сменить клуб. Если лучший бомбардир РПЛ находится в предпоследней команде, то, конечно, это нонсенс.

Естественно, я поддержу и его, и папу. Они это знают. А дальше всe зависит от предложения», – сказал Газизов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард забил 16 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11263

    BRO_football 13 минут назад

    Правильно! Если в Зенит, то надо содрать с них лямов 10

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    Рейтинг: +14213

    ilichkadr > BRO_football 1 минуту назад

    Агаларов не для Зенита, поэтому его не будет в команде. Стиль игры Агаларова больше подходит Спартаку, но если конечно Ваноли не развалит Спартак окончательно.

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    Рейтинг: +1031

    Lilipyt 19 минут назад

    Ну может он не такой и лучший раз на предпоследнем месте...

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    Рейтинг: +61616

    portero 20 минут назад

    А есть предложения, реальные??? Вы же бабла хотите немеряно, а он пока не стоит этого...

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