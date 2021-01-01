Отец Агаларова: «Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом»

что ни папа то купец
идите вы со своим товаром в престижную турцию
там уже один такой гениальный бегает
топи за шапи
Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что футболист может перейти в другой клуб летом.
«Первое — у него действующий контракт. Второе — любой футболист хочет играть всегда в лучших командах и чемпионатах. Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом? Конечно, желание есть. Надо улучшать возможности для роста. У Гамида есть желание прогрессировать.
Что касается возможного интереса каких-либо клубов к Гамиду, то не могу ничего не сказать, потому что это неправильно.
Не первый раз сталкиваемся с пониманием, что преждевременно о чeм-то говорить не имеет смысла. Когда есть официальная информация, тогда — да. Предварительно даже не знаю, что сказать», — сказал Агаларов.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ. Он забил 16 голов в 23 матчах.
- У ближайшего преследователя – Дмитрия Полоза – 11 голов.