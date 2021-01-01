Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

Отец Агаларова: «Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что футболист может перейти в другой клуб летом.

«Первое — у него действующий контракт. Второе — любой футболист хочет играть всегда в лучших командах и чемпионатах. Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом? Конечно, желание есть. Надо улучшать возможности для роста. У Гамида есть желание прогрессировать.

Что касается возможного интереса каких-либо клубов к Гамиду, то не могу ничего не сказать, потому что это неправильно.

Не первый раз сталкиваемся с пониманием, что преждевременно о чeм-то говорить не имеет смысла. Когда есть официальная информация, тогда — да. Предварительно даже не знаю, что сказать», — сказал Агаларов.

  • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ. Он забил 16 голов в 23 матчах.
  • У ближайшего преследователя – Дмитрия Полоза – 11 голов.

Новости по теме
Газизов: «Поддерживаю желание Агаларова покинуть «Уфу». Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде – это нонсенс» 3
РПЛ. Гол Агаларова не спас «Уфу» от домашнего поражения от «Сочи» 6
Руслан Агаларов: «Конечно, Гамид хочет уйти из «Уфы» в более сильную команду и более сильный чемпионат» 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:10
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1223

    Беспонтий 1 час назад

    что ни папа то купец
    идите вы со своим товаром в престижную турцию
    там уже один такой гениальный бегает
    топи за шапи

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Vitaga 1 час назад

    в Химки?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3314

    AZ 3 часа назад

    в онжы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2392

    acor94 3 часа назад

    Из команд рпл, максимум крылья или Сочи. Если и там продолжит хорошо забивать, можно думать уже и о нормальных командах.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1861

    LOKOfanatik19 > acor94 1 час назад

    Не хочу оскорбить Уфу, но даже в Сочи ему делать нечего. Чтоб в иминитый переходить, надо показывать стабильность хотя бы 2 года...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 4 часа назад

    Не это только с нашего зенита стремятся уйти в сильный клуб России.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11