Отец Агаларова: «Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что футболист может перейти в другой клуб летом.

«Первое — у него действующий контракт. Второе — любой футболист хочет играть всегда в лучших командах и чемпионатах. Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом? Конечно, желание есть. Надо улучшать возможности для роста. У Гамида есть желание прогрессировать.

Что касается возможного интереса каких-либо клубов к Гамиду, то не могу ничего не сказать, потому что это неправильно.

Не первый раз сталкиваемся с пониманием, что преждевременно о чeм-то говорить не имеет смысла. Когда есть официальная информация, тогда — да. Предварительно даже не знаю, что сказать», — сказал Агаларов.