«МЮ» не накажет Роналду за инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона» (The Sun)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду избежит наказания со стороны клуба за инцидент с 14-летним фанатом «Эвертона» с аутизмом.

В минувшую субботу португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.

В «МЮ» удовлетворены извинениями футболиста в соцсетях, поэтому не планируют применять к нему какие-либо меры.

В то же время полиция продолжает расследование произошедшего.