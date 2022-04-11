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«МЮ» не накажет Роналду за инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона» (The Sun)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду избежит наказания со стороны клуба за инцидент с 14-летним фанатом «Эвертона» с аутизмом.

В минувшую субботу португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.

В «МЮ» удовлетворены извинениями футболиста в соцсетях, поэтому не планируют применять к нему какие-либо меры.

В то же время полиция продолжает расследование произошедшего.

  • «МЮ» проиграл «Эвертону» со счетом 0:1.
  • 37-летний Роналду не забивает с 12 марта.

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Источник: The Sun

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11.04.2022 23:29
Комментарии1
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    Рейтинг: +810

    inzek 7 часов назад

    а вот если б владельцем гаджета был укроп.....

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