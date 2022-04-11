«МЮ» не накажет Роналду за инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона» (The Sun)

а вот если б владельцем гаджета был укроп.....
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду избежит наказания со стороны клуба за инцидент с 14-летним фанатом «Эвертона» с аутизмом.
В минувшую субботу португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.
В «МЮ» удовлетворены извинениями футболиста в соцсетях, поэтому не планируют применять к нему какие-либо меры.
В то же время полиция продолжает расследование произошедшего.
- «МЮ» проиграл «Эвертону» со счетом 0:1.
- 37-летний Роналду не забивает с 12 марта.