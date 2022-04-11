Маслов мог завершить карьеру зимой из-за неправильно сделанной операции

Защитник «Спартака» Павел Маслов мог завершить карьеру зимой.

По информации телеграм-канал «Первый спорт», футболист мог закончить карьеру в 21 год из-за неправильно сделанной операции на четырехглавых мышцах бедра в одной из финских клиник.

Маслов должен был вернуться в общую группу «Спартака» еще в феврале, но теперь, с большой долей вероятности, он пропустит остаток этого сезона.