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Сарри может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри.

63-летний специалист имеет право расторгнуть контракт с римским клубом в случае поступления предложения из-за границы.

Сарри недоволен трансферной политикой «Лацио», поэтому может летом рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры.

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Источник: Football Italia

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Комментарии2
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    Рейтинг: +95332

    zigbert 14 минут назад

    Артета ничем не хуже.

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    Рейтинг: +880

    jek718875 8 часов назад

    Сарри выкуривает 3 пачки в день, всё состояние АРСЕНАЛА, он выпустит в трубу

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