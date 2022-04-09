Сарри может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри.
63-летний специалист имеет право расторгнуть контракт с римским клубом в случае поступления предложения из-за границы.
Сарри недоволен трансферной политикой «Лацио», поэтому может летом рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры.
- «Арсенал» сейчас возглавляет Микель Артета.
- Сарри уже работал в АПЛ – в сезоне-2018/19 он возглавлял «Челси».
- Его соглашение с «Лацио» действует до 2023 года.
Источник: Football Italia