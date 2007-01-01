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Терюшков – о Кубке лиги: «Чем больше турниров, тем лучше»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о том, что в России может появиться новый футбольный турнир – Кубок лиги.

«Чем больше турниров, тем лучше. С учетом того, что календарь освободился, это неплохая идея. Можем только поддержать.

Но надо смотреть регламент и положение, что это будет за соревнование», – сказал Терюшков.

  • Кубок лиги планируют запустить, если в следующем сезоне российские клубы будут отстранены от еврокубков.
  • Участвовать в турнире будут только команды РПЛ.
  • Формула – плей-офф с двухматчевыми противостояниями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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