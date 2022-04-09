Терюшков – о Кубке лиги: «Чем больше турниров, тем лучше»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о том, что в России может появиться новый футбольный турнир – Кубок лиги.

«Чем больше турниров, тем лучше. С учетом того, что календарь освободился, это неплохая идея. Можем только поддержать.

Но надо смотреть регламент и положение, что это будет за соревнование», – сказал Терюшков.