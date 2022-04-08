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Клопп и Гвардиола обменялись комплиментами перед очным матчем

Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп перед очным матчем 32-го тура АПЛ похвалили друг друга. Это случилось на пресс-конференциях.

«Пеп – лучший тренер в мире. Думаю, все согласятся с этим», – сказал Клопп.

«Думаю, Юрген делает мировой футбол лучшим местом для жизни», – высказался Гвардиола.

  • Очный матч команд состоится 10 апреля.
  • «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.

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Источник: твиттер ESPN FC

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08.04.2022 22:29
Комментарии1
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    Рейтинг: +880

    jek718875 8 часов назад

    Кукушка и петух(басня А.КРЫЛОВА)

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