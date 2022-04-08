Клопп и Гвардиола обменялись комплиментами перед очным матчем

Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп перед очным матчем 32-го тура АПЛ похвалили друг друга. Это случилось на пресс-конференциях.

«Пеп – лучший тренер в мире. Думаю, все согласятся с этим», – сказал Клопп.

«Думаю, Юрген делает мировой футбол лучшим местом для жизни», – высказался Гвардиола.