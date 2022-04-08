Клопп и Гвардиола обменялись комплиментами перед очным матчем

Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп перед очным матчем 32-го тура АПЛ похвалили друг друга. Это случилось на пресс-конференциях.
«Пеп – лучший тренер в мире. Думаю, все согласятся с этим», – сказал Клопп.
«Думаю, Юрген делает мировой футбол лучшим местом для жизни», – высказался Гвардиола.
- Очный матч команд состоится 10 апреля.
- «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
- «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.
Источник: твиттер ESPN FC