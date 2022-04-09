Салах: «Главная задача «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» – не проиграть»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». По его словам, главное для ливерпульцев – не уступить.
«Самое главное для нас – не проиграть матч; если мы проиграем, разрыв будет больше.
Юрген Клопп разговаривал с нами и просто сказал: «Наслаждайтесь моментом и просто дерзайте», – сообщил Салах.
- Игра состоится завтра, 10 апреля.
- «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
- «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.
Источник: Sky Sports