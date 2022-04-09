Салах: «Главная задача «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» – не проиграть»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». По его словам, главное для ливерпульцев – не уступить.

«Самое главное для нас – не проиграть матч; если мы проиграем, разрыв будет больше.

Юрген Клопп разговаривал с нами и просто сказал: «Наслаждайтесь моментом и просто дерзайте», – сообщил Салах.