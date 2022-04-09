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  • Салах: «Главная задача «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» – не проиграть»

Салах: «Главная задача «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» – не проиграть»

9 апреля 2022, 17:53
2

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». По его словам, главное для ливерпульцев – не уступить.

«Самое главное для нас – не проиграть матч; если мы проиграем, разрыв будет больше.

Юрген Клопп разговаривал с нами и просто сказал: «Наслаждайтесь моментом и просто дерзайте», – сообщил Салах.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Салах Мохамед
Комментарии (2)
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ySS
1649523158
Не проиграть - задача минимум, а, главнае, выиграть
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zigbert
1649573181
Обе команды примерно равны и достойны друг друга. Руководствуясь спортивному принципу - пусть победит сильнейший.
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