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Салах: «Главная задача «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» – не проиграть»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». По его словам, главное для ливерпульцев – не уступить.

«Самое главное для нас – не проиграть матч; если мы проиграем, разрыв будет больше.

Юрген Клопп разговаривал с нами и просто сказал: «Наслаждайтесь моментом и просто дерзайте», – сообщил Салах.

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Источник: Sky Sports

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