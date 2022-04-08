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Гвардиола: «Расстроен временем матча против «Ливерпуля». В это время будет играть гольфист Вудс!»

Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле не нравится время начала матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Он наслаивается на турнир по гольфу.

«Немного расстроен АПЛ, потому что она поставила игру на то время, когда будет матч-возвращение Тайгера Вудса!» – пожаловался Гвардиола.

  • Игра состоится 10 апреля.
  • «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.

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Источник: твиттер ESPN FC

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08.04.2022 23:12
Комментарии3
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    Рейтинг: +880

    jek718875 9 часов назад

    Вот если бы играл гольфист ГАРЕТ БЭЙЛ, тогда я бы понял

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    Рейтинг: +978

    Soccerdealer63 20 часов назад

    Да...как-то неудачно с Вудсом.., а самое главное: Пеп не посмотрит игру Ростов-Локо в РПЛ... ПЕЧАЛЬКА, аднака)))

    1
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    Рейтинг: +306

    SpartakMoskwa > Soccerdealer63 8 часов назад

    Такое событие пропускать нельзя)Это же ЛОКО РОСТОВ

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