Гвардиола: «Расстроен временем матча против «Ливерпуля». В это время будет играть гольфист Вудс!»

Вот если бы играл гольфист ГАРЕТ БЭЙЛ, тогда я бы понял
Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле не нравится время начала матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Он наслаивается на турнир по гольфу.
«Немного расстроен АПЛ, потому что она поставила игру на то время, когда будет матч-возвращение Тайгера Вудса!» – пожаловался Гвардиола.
- Игра состоится 10 апреля.
- «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
- «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» неизменно выигрывают АПЛ с сезона-2017/18.