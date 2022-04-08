Гвардиола: «Расстроен временем матча против «Ливерпуля». В это время будет играть гольфист Вудс!»

Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле не нравится время начала матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Он наслаивается на турнир по гольфу.

«Немного расстроен АПЛ, потому что она поставила игру на то время, когда будет матч-возвращение Тайгера Вудса!» – пожаловался Гвардиола.