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Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала прекращение трансляций чемпионата Нидерландов в России. Оно связно с санкциями.

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», – сказала Салихова.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.
  • Также каналу запретили показывать матчи Кубка Англии.
  • АПЛ, в свою очередь, приостановила контракт с Okko.

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Источник: Sport24

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08.04.2022 19:41
Комментарии12
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    Рейтинг: +14

    etl1 49 минут назад

    Зарема очень хорошо сказала с намёком, что скоро увидим только свой спорт. ЗАГРАНИЦУ забудем и будем вариться вместе в котле с Северной Кореей, Сирией и Венесуэлой. Так это и есть чемпионат МИРА. Они же с разных континентов, вот только беда будет одна группа. У-Р-Р-Р-А-АААААА!!!!!!!!

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    Рейтинг: -31

    odessakmv 10 часов назад

    ".... боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии..." первое и второе многократно вероятнее, чем чемпионат (и не важно какой страны)

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    Рейтинг: +880

    jek718875 10 часов назад

    Баскова на лесоповал,пусть там поет,даёшь трансляции ФНЛ

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    Рейтинг: +2344

    baden69 20 часов назад

    Если хоть иногда помолчать, можно за умную сойти..., но это к Зареме не отностится.

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    Рейтинг: -31

    odessakmv > baden69 10 часов назад

    вот тут она таки права, на МатчТВ последнее время боевик или концерт можно чаще увидеть, чем спорт

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    Рейтинг: +978

    Soccerdealer63 20 часов назад

    Зарема знает, о чём говорит - санкции сделали её мужа нищебродом... При этом именно Лукойл больше других зарабатывал своё бабло БЕЗ ВВПу))) Можно понять её стремление отомстить всем остальным кому попало: кремлёвский голубок Басков вместо голландского футбола???!!! Это... какая-то спцоперация против россиян!))

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    Рейтинг: +1843

    Олег1204 20 часов назад

    Честно я и не знал что это у нас показывают

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    Рейтинг: +15024

    житель СПб 20 часов назад

    ИЛИ - сделает передачу прогнозов Заремы!

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    Рейтинг: +29

    Вадим Depo 22 часа назад

    Канделаки ... исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ (с февраля 2022).

    (с) Вики

    Может, Зарему забанили в Гугле?

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    Рейтинг: +3644

    Кузьмич на трибуне 23 часа назад

    А причём тут Канделаки? Если Европа запретила трансляцию на Россию, что делать директору канала? Какое то неуместное предъявление претензий . А где претензии к Федуну, что его состояние потеряло 80%. Где решительный вопрос ребром :" мы что на отдых летом поедем в Анапу, и вместо яхты будет надувной матрас?"

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    Рейтинг: +664

    sined1951 23 часа назад

    Даме не следует ёрничать. Санкции есть санкции и Канделаки здесь не причем.

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    Рейтинг: -31

    odessakmv > sined1951 10 часов назад

    ...или запустит в сетку чемпионат Боливии..... это как раз-таки не про санкции она сказала

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