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  • Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии»

Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии»

8 апреля 2022, 19:41
12

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала прекращение трансляций чемпионата Нидерландов в России. Оно связно с санкциями.

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», – сказала Салихова.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.
  • Также каналу запретили показывать матчи Кубка Англии.
  • АПЛ, в свою очередь, приостановила контракт с Okko.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак
Комментарии (12)
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sined1951
1649436794
Даме не следует ёрничать. Санкции есть санкции и Канделаки здесь не причем.
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Кузьмич на трибуне
1649437948
А причём тут Канделаки? Если Европа запретила трансляцию на Россию, что делать директору канала? Какое то неуместное предъявление претензий . А где претензии к Федуну, что его состояние потеряло 80%. Где решительный вопрос ребром :" мы что на отдых летом поедем в Анапу, и вместо яхты будет надувной матрас?"
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Вадим Depo
1649440395
Канделаки ... исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ (с февраля 2022). (с) Вики Может, Зарему забанили в Гугле?
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житель СПб
1649447416
ИЛИ - сделает передачу прогнозов Заремы!
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Олег1204
1649447480
Честно я и не знал что это у нас показывают
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Soccerdealer63
1649448318
Зарема знает, о чём говорит - санкции сделали её мужа нищебродом... При этом именно Лукойл больше других зарабатывал своё бабло БЕЗ ВВПу))) Можно понять её стремление отомстить всем остальным кому попало: кремлёвский голубок Басков вместо голландского футбола???!!! Это... какая-то спцоперация против россиян!))
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baden69
1649448344
Если хоть иногда помолчать, можно за умную сойти..., но это к Зареме не отностится.
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jek718875
1649484863
Баскова на лесоповал,пусть там поет,даёшь трансляции ФНЛ
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odessakmv
1649485168
".... боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии..." первое и второе многократно вероятнее, чем чемпионат (и не важно какой страны)
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etl1
1649519409
Зарема очень хорошо сказала с намёком, что скоро увидим только свой спорт. ЗАГРАНИЦУ забудем и будем вариться вместе в котле с Северной Кореей, Сирией и Венесуэлой. Так это и есть чемпионат МИРА. Они же с разных континентов, вот только беда будет одна группа. У-Р-Р-Р-А-АААААА!!!!!!!!
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