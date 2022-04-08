Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала прекращение трансляций чемпионата Нидерландов в России. Оно связно с санкциями.

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», – сказала Салихова.