Зарема – об уходе Эредивизие с «Матч ТВ»: «Уверена, Канделаки что-то придумает взамен: концерт Баскова или чемпионат Боливии»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала прекращение трансляций чемпионата Нидерландов в России. Оно связно с санкциями.
«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», – сказала Салихова.
- Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.
- Также каналу запретили показывать матчи Кубка Англии.
- АПЛ, в свою очередь, приостановила контракт с Okko.
Источник: Sport24