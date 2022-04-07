«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии из-за санкций

«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии в этом сезоне.
«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии.
Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграме.
- Ранее АПЛ приостановила контракт с Okko.
- Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
- Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».
Источник: телеграм-канал Александра Тащина