«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии из-за санкций

«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии в этом сезоне.

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии.

Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграме.