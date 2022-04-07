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«Матч ТВ» прекращает показ Кубка Англии из-за санкций

«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии в этом сезоне.

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии.

Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграме.

  • Ранее АПЛ приостановила контракт с Okko.
  • Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
  • Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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07.04.2022 14:31
Комментарии11
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    Рейтинг: +36

    dimon3010 23 часа назад

    пусть сами смотрят

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    Рейтинг: +805

    Князев 7 апреля, 16:40

    Какие идиоты смотрели это соревнование? Оно нам надо??? Больше эфирного времени будет на интересные соревнования!

    3
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    Рейтинг: +13541

    Skull_Boy > Князев 7 апреля, 18:12

    Какие интересно интересные соревнования наверно это вонючий биатлон или обосаный волейбол, а нет еще более обосаный бокс и мма или тупорылые фильмы 90х

    2
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    Рейтинг: +422

    3meeeD > Князев 23 часа назад

    А что это ссаный канал интересного показывает?))))

    0
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    Рейтинг: +758

    jet andy > Князев 22 часа назад

    Не нравится кубок Англии? Смотрите кубок Узбекистана. Ну или биатлон с придурком Губерниевым.

    0
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    Рейтинг: +5

    Nihatik 7 апреля, 15:41

    Отлично, больше фильмов Ван Дама в эфир)

    2
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    Рейтинг: +5026

    AtticusFinch 7 апреля, 15:23

    кому он всрался? играют 3-ими составами....

    0
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 апреля, 14:48

    Жаль, но главное чтоб лигу чемпионов не закрыли..... Со след сезона наверно тока РПЛ и ФНЛ будем смотреть.... Ну и кино, куда же без него.

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    Рейтинг: +23

    Клаус > LOKOfanatik19 7 апреля, 15:10

    Будем на Сталлоне смотреть каждый день)

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    Рейтинг: +758

    jet andy > Клаус 7 апреля, 15:56

    Уж лучше на Сталлоне чем на Пореченкова.

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 14:36

    Козлят англосаксы.(

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