Глушаков: «В российском футболе не все хорошо. Пора его менять и заново строить»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о неудачных выступлениях российских команд в еврокубках.
«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках.
Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всe время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим.
Мы в рейтинге упали – значит, в российском футболе не всe хорошо. Пора его менять и заново всe строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», – сказал Глушаков.
- Клубы РПЛ могут не сыграть в следующем сезоне еврокубков из-за дисквалификации от УЕФА.
- Лучший результат российских команд в текущем розыгрыше – «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: «Чемпионат»