Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

Глушаков: «В российском футболе не все хорошо. Пора его менять и заново строить»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о неудачных выступлениях российских команд в еврокубках.

«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках.

Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всe время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим.

Мы в рейтинге упали – значит, в российском футболе не всe хорошо. Пора его менять и заново всe строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», – сказал Глушаков.

  • Клубы РПЛ могут не сыграть в следующем сезоне еврокубков из-за дисквалификации от УЕФА.
  • Лучший результат российских команд в текущем розыгрыше – «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы.

Новости по теме
Глушаков – о Зареме в «Спартаке»: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку»
Глушаков – о легионерах: «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед. Тебя здесь кормили и одевали» 2
Глушаков: «Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной»
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +652

    sined1951 10 минут назад

    Стратегические вопросы легко задавать. Рассказал бы развернуто как это сделать.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11