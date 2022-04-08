Глушаков: «В российском футболе не все хорошо. Пора его менять и заново строить»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о неудачных выступлениях российских команд в еврокубках.

«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках.

Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всe время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим.

Мы в рейтинге упали – значит, в российском футболе не всe хорошо. Пора его менять и заново всe строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», – сказал Глушаков.