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Ринат Билялетдинов – о Слуцком в «Рубине»: «О таком кредите доверия можно только мечтать»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о положении Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Я не уполномочен что-то решать или советовать. Объективные трудности «Рубина» налицо. Здесь вопрос доверия и понимания ситуации.

Кредит доверия – хорошая вещь. Три сезона «Рубин» ставил высокие цели. Казалось, должна быть сбалансированная команда, большие финансовые расходы в соотношении с другими командами. Сейчас что-то не получается, надо разбираться.

Кредит доверия у Слуцкого был и есть на зависть многим тренерам. О таком можно только мечтать: возможности, вложения, ожидания.

Такой кредит доверия – дорогого стоит. Матч с «Краснодаром» для Слуцкого важнейший. «Рубин» является фаворитом, соперник может психологически не восстановиться», – сказал Билялетдинов.

  • Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.
  • В этом сезоне РПЛ команда идет на 12-м месте.
  • Казанцы проиграли 4 из 5 матчей в чемпионате после зимней паузы.

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Источник: «Чемпионат»

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