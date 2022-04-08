Ринат Билялетдинов – о Слуцком в «Рубине»: «О таком кредите доверия можно только мечтать»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о положении Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Я не уполномочен что-то решать или советовать. Объективные трудности «Рубина» налицо. Здесь вопрос доверия и понимания ситуации.

Кредит доверия – хорошая вещь. Три сезона «Рубин» ставил высокие цели. Казалось, должна быть сбалансированная команда, большие финансовые расходы в соотношении с другими командами. Сейчас что-то не получается, надо разбираться.

Кредит доверия у Слуцкого был и есть на зависть многим тренерам. О таком можно только мечтать: возможности, вложения, ожидания.

Такой кредит доверия – дорогого стоит. Матч с «Краснодаром» для Слуцкого важнейший. «Рубин» является фаворитом, соперник может психологически не восстановиться», – сказал Билялетдинов.