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Глушаков – о Зареме в «Спартаке»: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Доводилось ли общаться с Заремой Салиховой? Нет, не знаком с ней. Я не знаю, кто у них там руководит. Это всe из прессы.

Но если руководит, значит, руководит. Будем ждать окончания сезона и посмотрим, какой будет результат.

Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат», – сказал Глушаков.

  • После 23 туров «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.
  • В мае 2021-го Зарема входила в совет директоров «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»

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