Глушаков – о Зареме в «Спартаке»: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Доводилось ли общаться с Заремой Салиховой? Нет, не знаком с ней. Я не знаю, кто у них там руководит. Это всe из прессы.

Но если руководит, значит, руководит. Будем ждать окончания сезона и посмотрим, какой будет результат.

Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат», – сказал Глушаков.