Глушаков – о Зареме в «Спартаке»: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Доводилось ли общаться с Заремой Салиховой? Нет, не знаком с ней. Я не знаю, кто у них там руководит. Это всe из прессы.
Но если руководит, значит, руководит. Будем ждать окончания сезона и посмотрим, какой будет результат.
Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат», – сказал Глушаков.
- После 23 туров «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
- Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.
- В мае 2021-го Зарема входила в совет директоров «Спартака».
Источник: «Чемпионат»