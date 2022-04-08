Глушаков – о легионерах: «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед. Тебя здесь кормили и одевали»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы об уходе иностранных футболистов из клубов РПЛ.

– Как относишься к отъезду легионеров? Понимаешь или осуждаешь их?

– У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед.

Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли. Это неправильно. А так, каждый может уходить и двигаться дальше, жизнь на этом не останавливается.

– Как бы ты на их месте поступил?

– Думаю, это не только легионеры решали. За них точно кто-то порешал. Кто-то им подсказал.

– Семьи?

– И семьи, и ещe кто-то, может быть. Я не знаю. Это сложная ситуация, не хочу в неe лезть.

– Из «Химок» уехали трое – Виана, Дагерстол и Зе. Сильно ударило по команде?

– Филип давно был в команде, это большая потеря. А Зе – так, два матча сыграл. Бруно вышел с «Динамо», а потом 40 минут с «Локомотивом» сыграл и удалился. За это время трудно оценить футболистов.

Да, какие-то качества есть, но не сказал бы, что это огромные потери. Мы наигрывали связи, но, как говорится, что ни делается – всe к лучшему.

– Ты с ними разговаривал? Уговаривал остаться?

– Нет, конечно. Ребята сели и уехали.

– То есть они не попрощались?

– Филип написал Диме Тихому, всем привет передал и поблагодарил команду. Написал, что было приятно играть. Зе с кем-то попрощался лично. Вроде все.