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Глушаков – о введении Fan ID: «Решение примут и спрашивать никого не будут

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о введении Fan ID.

– Фанаты сейчас бойкотируют матчи из-за Fan ID. Как относишься к этому?

– Сейчас, кажется, и шума нет никакого из-за этой темы. Все забыли про Fan ID и другие, более глобальные и важные вещи. У болельщиков своя кухня. Мы играем ради них, они должны быть на стадионах, создавать антураж и страсть.

Не будет болельщиков – будет как во время ковидных ограничений. Мы с этим уже сталкивались. По-моему, никому не интересно играть в такой обстановке. Тихо, футбол чуть-чуть потух. Но здесь как с форматом РПЛ – решение примут и спрашивать никого не будут.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»

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