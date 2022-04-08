Глушаков – о введении Fan ID: «Решение примут и спрашивать никого не будут

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о введении Fan ID.

– Фанаты сейчас бойкотируют матчи из-за Fan ID. Как относишься к этому?

– Сейчас, кажется, и шума нет никакого из-за этой темы. Все забыли про Fan ID и другие, более глобальные и важные вещи. У болельщиков своя кухня. Мы играем ради них, они должны быть на стадионах, создавать антураж и страсть.

Не будет болельщиков – будет как во время ковидных ограничений. Мы с этим уже сталкивались. По-моему, никому не интересно играть в такой обстановке. Тихо, футбол чуть-чуть потух. Но здесь как с форматом РПЛ – решение примут и спрашивать никого не будут.