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Глушаков выступил за расширение РПЛ до 20 команд и переход на систему «весна-осень»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном расширении РПЛ.

«Химкам» выгоден мораторий на вылет? Выгодно или не выгодно — мы хотим играть в футбол. Там всe решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают, и будет так. Смысл что-то говорить?

Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет. Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу.

И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил. Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так.

Ещe прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на «весна-осень». Вопрос, как это всe сделать. Но вариант нормальный», — сказал Глушаков.

  • 22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3887

    tarasofka 7 часов назад

    иди ты нахер со своей весна-осень

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    Рейтинг: +65

    basil2591 8 часов назад

    ... хоть расширяйтесь, хоть сужайтесь никогда не получится нормального чемпионата с участием конкурентно способных команд, пока их бюджеты не будут хотя бы приблизительно равны!!!

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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 8 часов назад

    и самому с*бать играть в спартак
    бесплатно
    " Вопрос, как это сделать. Но вариант нормальный», — Глушаков."

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