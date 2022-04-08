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  • Глушаков выступил за расширение РПЛ до 20 команд и переход на систему «весна-осень»

Глушаков выступил за расширение РПЛ до 20 команд и переход на систему «весна-осень»

8 апреля 2022, 11:44
2

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном расширении РПЛ.

«Химкам» выгоден мораторий на вылет? Выгодно или не выгодно — мы хотим играть в футбол. Там всe решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают, и будет так. Смысл что-то говорить?

Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет. Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу.

И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил. Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так.

Ещe прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на «весна-осень». Вопрос, как это всe сделать. Но вариант нормальный», — сказал Глушаков.

  • 22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (2)
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Беспонтий
1649407700
и самому с*бать играть в спартак бесплатно " Вопрос, как это сделать. Но вариант нормальный», — Глушаков."
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basil2591
1649408340
... хоть расширяйтесь, хоть сужайтесь никогда не получится нормального чемпионата с участием конкурентно способных команд, пока их бюджеты не будут хотя бы приблизительно равны!!!
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