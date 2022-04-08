Глушаков выступил за расширение РПЛ до 20 команд и переход на систему «весна-осень»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном расширении РПЛ.

«Химкам» выгоден мораторий на вылет? Выгодно или не выгодно — мы хотим играть в футбол. Там всe решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают, и будет так. Смысл что-то говорить?

Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет. Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу.

И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил. Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так.

Ещe прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на «весна-осень». Вопрос, как это всe сделать. Но вариант нормальный», — сказал Глушаков.