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Президент «Урала»: «Основная масса судей в РПЛ из Москвы и Питера. Каждый тянет наверх своих»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с арбитрами в РПЛ.

— Вы как-то говорили, что уральских арбитров особо не пускают в элиту. Блат?

— Конечно, это проблема. У меня в федерации футбола есть помощник. Хороший парень. Работал лайнсменом на региональном уровне. У него за семь лет одна ошибка. Одна! К кому я только ни обращался: посмотрите парня, дайте ему шанс. И что мне отвечали?

— Что?

— Сначала кивают головой. А потом: да он никакой! Да с чего вы это взяли? Кто так решил? Вы его просматривали? Тишина... А все потому, что каждый тянет наверх своих. Посмотрите, откуда у нас арбитры Премьер-лиги. Москва, Московская область и Питер. Основная масса оттуда. Вот и все.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 4 часа назад

    Эти свистуны, что с периферии, только и ждут как занять прибыльное местечко и перебраться в Моркву или пригород.

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    Рейтинг: +129

    ViktorMG1953 8 часов назад

    Да Спартак прям так и тянут.

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    Рейтинг: +5195

    Павелий 8 часов назад

    г. Иванов, основная масса судей тянет наверх команду Газпром-Зенит и тех, кто удобен политпроекту в конкретный момент.

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