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  • Президент «Урала»: «Основная масса судей в РПЛ из Москвы и Питера. Каждый тянет наверх своих»

Президент «Урала»: «Основная масса судей в РПЛ из Москвы и Питера. Каждый тянет наверх своих»

8 апреля 2022, 07:56
3

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с арбитрами в РПЛ.

— Вы как-то говорили, что уральских арбитров особо не пускают в элиту. Блат?

— Конечно, это проблема. У меня в федерации футбола есть помощник. Хороший парень. Работал лайнсменом на региональном уровне. У него за семь лет одна ошибка. Одна! К кому я только ни обращался: посмотрите парня, дайте ему шанс. И что мне отвечали?

— Что?

— Сначала кивают головой. А потом: да он никакой! Да с чего вы это взяли? Кто так решил? Вы его просматривали? Тишина... А все потому, что каждый тянет наверх своих. Посмотрите, откуда у нас арбитры Премьер-лиги. Москва, Московская область и Питер. Основная масса оттуда. Вот и все.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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Павелий
1649407421
г. Иванов, основная масса судей тянет наверх команду Газпром-Зенит и тех, кто удобен политпроекту в конкретный момент.
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ViktorMG1953
1649408210
Да Спартак прям так и тянут.
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paracetamol
1649421841
Эти свистуны, что с периферии, только и ждут как занять прибыльное местечко и перебраться в Моркву или пригород.
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