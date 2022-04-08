Президент «Урала»: «Основная масса судей в РПЛ из Москвы и Питера. Каждый тянет наверх своих»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с арбитрами в РПЛ.

— Вы как-то говорили, что уральских арбитров особо не пускают в элиту. Блат?

— Конечно, это проблема. У меня в федерации футбола есть помощник. Хороший парень. Работал лайнсменом на региональном уровне. У него за семь лет одна ошибка. Одна! К кому я только ни обращался: посмотрите парня, дайте ему шанс. И что мне отвечали?

— Что?

— Сначала кивают головой. А потом: да он никакой! Да с чего вы это взяли? Кто так решил? Вы его просматривали? Тишина... А все потому, что каждый тянет наверх своих. Посмотрите, откуда у нас арбитры Премьер-лиги. Москва, Московская область и Питер. Основная масса оттуда. Вот и все.