Кутепов сделает все, чтобы остаться в «Спартаке» («СЭ»)

Защитник Илья Кутепов хочет остаться в «Спартаке».
По информации «СЭ», «Спартак» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для 28-летнего футболиста. Он сделает все, чтобы остаться в московском клубе.
Кутепов хочет успеть восстановиться после травмы и сыграть в последних турах РПЛ. Ясности по поводу его будущего в «Спартаке» нет.
Сегодня стало известно, что у защитника случился рецидив травмы. Он вряд ли вернется на поле раньше мая.
- Кутепов поучаствовал в 5 матчах «Спартака» в этом сезоне.
- Его контракт с клубом истекает в конце июня.
- Кутепов не выходит на поле с 26 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»