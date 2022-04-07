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Кутепов сделает все, чтобы остаться в «Спартаке» («СЭ»)

7 апреля 2022, 16:27
3

Защитник Илья Кутепов хочет остаться в «Спартаке».

По информации «СЭ», «Спартак» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для 28-летнего футболиста. Он сделает все, чтобы остаться в московском клубе.

Кутепов хочет успеть восстановиться после травмы и сыграть в последних турах РПЛ. Ясности по поводу его будущего в «Спартаке» нет.

Сегодня стало известно, что у защитника случился рецидив травмы. Он вряд ли вернется на поле раньше мая.

  • Кутепов поучаствовал в 5 матчах «Спартака» в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом истекает в конце июня.
  • Кутепов не выходит на поле с 26 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (3)
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piligrim1986
1649338572
ну он и понятно, кому он нужен? а в нынешних условиях это идеальная кормушка
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(Меня за банили)
1649346320
Спартак должен сделать все, что бы Кутепов не остался
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zigbert
1649400983
Это уж будет решение руководства Спартака. Но вот эти постоянные травмы вызывают много вопросов.
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