Кутепов сделает все, чтобы остаться в «Спартаке» («СЭ»)

Защитник Илья Кутепов хочет остаться в «Спартаке».

По информации «СЭ», «Спартак» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для 28-летнего футболиста. Он сделает все, чтобы остаться в московском клубе.

Кутепов хочет успеть восстановиться после травмы и сыграть в последних турах РПЛ. Ясности по поводу его будущего в «Спартаке» нет.

Сегодня стало известно, что у защитника случился рецидив травмы. Он вряд ли вернется на поле раньше мая.