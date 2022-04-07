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Кутепов сделает все, чтобы остаться в «Спартаке» («СЭ»)

Защитник Илья Кутепов хочет остаться в «Спартаке».

По информации «СЭ», «Спартак» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для 28-летнего футболиста. Он сделает все, чтобы остаться в московском клубе.

Кутепов хочет успеть восстановиться после травмы и сыграть в последних турах РПЛ. Ясности по поводу его будущего в «Спартаке» нет.

Сегодня стало известно, что у защитника случился рецидив травмы. Он вряд ли вернется на поле раньше мая.

  • Кутепов поучаствовал в 5 матчах «Спартака» в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом истекает в конце июня.
  • Кутепов не выходит на поле с 26 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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07.04.2022 16:27
Комментарии4
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 10 часов назад

    Это уж будет решение руководства Спартака. Но вот эти постоянные травмы вызывают много вопросов.

    0
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    Рейтинг: +227

    (Меня за банили) 7 апреля, 18:45

    Спартак должен сделать все, что бы Кутепов не остался

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 7 апреля, 16:36

    ну он и понятно, кому он нужен? а в нынешних условиях это идеальная кормушка

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +363

    Спартач80 7 апреля, 16:32

    Нам судеек хватает,чтобы нас топить,тебе-то кто доплачивает?...

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