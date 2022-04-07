У защитника «Спартака» Кутепова рецидив травмы. Он выбыл до мая («СЭ»)

Илюха, говорили ведь сиди на скамейке не балуйся, а то мышцу растянешь...не послушался.
Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов не поможет команде в ближайших матчах.
28-летний футболист был близок к возвращению в строй после травмы, но у него случился рецидив. Теперь он вряд ли вернется на поле раньше мая.
Кутепов надеется еще сыграть за «Спартак» в этом сезоне. Он сделает все, чтобы остаться в команде.
- Игрок поучаствовал в 5 матчах «Спартака».
- Его контракт с клубом истекает в конце июня.
- Кутепов не выходит на поле с 26 февраля.