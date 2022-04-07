Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени

У защитника «Спартака» Кутепова рецидив травмы. Он выбыл до мая («СЭ»)

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов не поможет команде в ближайших матчах.

28-летний футболист был близок к возвращению в строй после травмы, но у него случился рецидив. Теперь он вряд ли вернется на поле раньше мая.

Кутепов надеется еще сыграть за «Спартак» в этом сезоне. Он сделает все, чтобы остаться в команде.

  • Игрок поучаствовал в 5 матчах «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает в конце июня.
  • Кутепов не выходит на поле с 26 февраля.

Новости по теме
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова 5
Кутепов сделает все, чтобы остаться в «Спартаке» («СЭ») 4
Агент Кутепова: «Надеюсь, что Илья вернется к тренировкам на следующей неделе» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 11:27
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1364

    Obojaemiy 7 апреля, 13:05

    Илюха, говорили ведь сиди на скамейке не балуйся, а то мышцу растянешь...не послушался.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +529

    Solist345345 7 апреля, 12:29

    Потеря потерь.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12044

    playsh > Solist345345 7 апреля, 13:48

    ..просто катастрофа...Спартак-3 в трансе.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11