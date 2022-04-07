У защитника «Спартака» Кутепова рецидив травмы. Он выбыл до мая («СЭ»)

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов не поможет команде в ближайших матчах.

28-летний футболист был близок к возвращению в строй после травмы, но у него случился рецидив. Теперь он вряд ли вернется на поле раньше мая.

Кутепов надеется еще сыграть за «Спартак» в этом сезоне. Он сделает все, чтобы остаться в команде.