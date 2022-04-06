Лига чемпионов. «Реал» победил «Челси» на выезде благодаря хет-трику Бензема

«Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Во второй встрече турнира подряд хет-трик оформил Карим Бензема.

«Челси» впервые уступил «Реалу» в официальном матче. Это первое поражение от «Реала» для главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Лондонцы проиграли на «Стэмфорд Бридж» второй раз подряд, причем в обоих случаях пропустили 3+ гола.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бензема, 21; 0:2 – Бензема, 24; 1:2 – Хаверц, 40; 1:3 – Бензема, 46.

«Челси»: Менди, Кристенсен (Ковачич, 46), Cилвa, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Аспиликуэта, Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Кроос (Камавинга, 74), Бензема (Бэйл, 86), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Винисиус, Менди.

Предупреждения: Рюдигер, 19 – Милитао, 14.

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