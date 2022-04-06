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Лига чемпионов. «Реал» победил «Челси» на выезде благодаря хет-трику Бензема

«Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Во второй встрече турнира подряд хет-трик оформил Карим Бензема.

«Челси» впервые уступил «Реалу» в официальном матче. Это первое поражение от «Реала» для главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Лондонцы проиграли на «Стэмфорд Бридж» второй раз подряд, причем в обоих случаях пропустили 3+ гола.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бензема, 21; 0:2 – Бензема, 24; 1:2 – Хаверц, 40; 1:3 – Бензема, 46.

«Челси»: Менди, Кристенсен (Ковачич, 46), Cилвa, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Аспиликуэта, Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Кроос (Камавинга, 74), Бензема (Бэйл, 86), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Винисиус, Менди.

Предупреждения: Рюдигер, 19 – Милитао, 14.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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06.04.2022 23:52
Комментарии8
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 15:56

    Неожиданный результат. Вратаря в двух голах винить трудно а третий Менди подарил сам.

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    Рейтинг: +4998

    SPACE TRUCKIN 7 апреля, 10:59

    хороший матч и если бы не ляп ,приведший к 3-му голу,то у Челси были бы шансы выровнять игру и счёт...

    1
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    Рейтинг: +2936

    Dgad 7 апреля, 08:51

    На фоне спада Челси и непонятной ситуации с продажей конечно Реал был фаворитом, верил в их победу. Бенз конечно красавчик, без него Реалу туго будет, нет у них больше такого хладнокровного убийцы.

    1
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    Рейтинг: +3880

    Oldtrafford83 7 апреля, 08:16

    Бенз машина!!! Hala Madrid

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    Рейтинг: +741

    talgatnurzhanov2006 7 апреля, 07:36

    Здесь все понятно. Интересно будет посмотреть на реал против сити.

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    Рейтинг: +939

    mama1991 > talgatnurzhanov2006 5 часов назад

    с баварией мне кажется вывеска будет топ, старое мощное дерби грандов.

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    Рейтинг: +160

    Nikoo 7 апреля, 01:39

    Папа Карло красавчик. Не ожидал такого результата против Челси

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    Рейтинг: +758

    jet andy 7 апреля, 00:47

    Шантажист в ударе.

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