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  • Лига чемпионов. «Реал» победил «Челси» на выезде благодаря хет-трику Бензема

Лига чемпионов. «Реал» победил «Челси» на выезде благодаря хет-трику Бензема

6 апреля 2022, 23:52
8

«Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Во второй встрече турнира подряд хет-трик оформил Карим Бензема.

«Челси» впервые уступил «Реалу» в официальном матче. Это первое поражение от «Реала» для главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Лондонцы проиграли на «Стэмфорд Бридж» второй раз подряд, причем в обоих случаях пропустили 3+ гола.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бензема, 21; 0:2 – Бензема, 24; 1:2 – Хаверц, 40; 1:3 – Бензема, 46.

«Челси»: Менди, Кристенсен (Ковачич, 46), Cилвa, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Аспиликуэта, Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Кроос (Камавинга, 74), Бензема (Бэйл, 86), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Винисиус, Менди.

Предупреждения: Рюдигер, 19 – Милитао, 14.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Челси Реал Бензема Карим
Комментарии (8)
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jet andy
1649281630
Шантажист в ударе.
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Nikoo
1649284767
Папа Карло красавчик. Не ожидал такого результата против Челси
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talgatnurzhanov2006
1649306167
Здесь все понятно. Интересно будет посмотреть на реал против сити.
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Oldtrafford83
1649308567
Бенз машина!!! Hala Madrid
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Dgad
1649310697
На фоне спада Челси и непонятной ситуации с продажей конечно Реал был фаворитом, верил в их победу. Бенз конечно красавчик, без него Реалу туго будет, нет у них больше такого хладнокровного убийцы.
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SPACE TRUCKIN
1649318381
хороший матч и если бы не ляп ,приведший к 3-му голу,то у Челси были бы шансы выровнять игру и счёт...
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zigbert
1649336185
Неожиданный результат. Вратаря в двух голах винить трудно а третий Менди подарил сам.
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