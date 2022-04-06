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  • Быстров: «Если арбитр смотрит в монитор и видит фигу вместо фола, то это убийство. Кого звать судить? Таких, как я»

Быстров: «Если арбитр смотрит в монитор и видит фигу вместо фола, то это убийство. Кого звать судить? Таких, как я»

6 апреля 2022, 19:12
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Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал судейство в РПЛ. По его мнению, арбитры «убивают» команды.

– Ряд судей наказаны за ошибки по итогам 23-го тура РПЛ. Придут на их место другие, более молодые. Будет лучше?

– Откуда они придут? Кто их готовил? Этим всем надо заниматься, надо обучать. Я как-то раз летел с судьями в самолете. Там был тест по эпизодам и трактовкам. Мне не составило сложности разобраться по всем этим эпизодам. Как и судьям, сидевшим рядом со мной.

Раньше было понятно: судья занял не ту позицию, ошибся. Все ошибаются на футбольном поле. Ничего страшного. Но сейчас, когда появился VAR и арбитр смотрит монитор и трактует по-другому, чем на самом деле? Из-за этого возникают все споры.

Поймите, споры будут всегда: одни – за одних, другие – за других. Но в одинаковых эпизодах вы не можете принимать разные решения. Это единственная причина, которая сейчас всех будоражит. Если ты смотришь в монитор и видишь фигу вместо фола, то это уже убийство.

– Что делать? Кого звать судить?

– Зовите таких, как я. Тех, кто играл в футбол, понимает игру.

  • Быстров сейчас тренирует сборную России для игроков не старше 17 лет.
  • Он завершил игровую карьеру в 2018 году.
  • Быстров – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (2)
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Беспонтий
1649264161
согласен в наше время всё настолько *** сурово что просто никуда без вовы
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paracetamol
1649310409
Чё, Вова, легких бабок захотелось?
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