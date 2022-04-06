Судейский комитет РФС объяснил отстранения арбитров от работы в РПЛ

Стали известны причины отстранения пяти арбитров от работы на матчах РПЛ.

На сегодняшнем заседании судейского комитета РФС были приняты следующие решения:

1. Ограничение назначений Сергея Карасeва на один матч РПЛ за допущенную ошибку с невынесением красной карточки игроку «Локомотива»;

2. Ограничение назначений Павла Шадыханова на два матча РПЛ за неисправление допущенной Сергеем Карасeвым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке VAR данного спорного эпизода;

3. Отстранение Игоря Панина до конца сезона-2021/22 РПЛ за допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации VAR изменить решение в матче ЦСКА – «Урал» и качество судейства в 2021-2022 годах.

4. Отстранение Артeма Любимова до конца сезона-2021/22 РПЛ за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке VAR спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча;

6. Отстранение Алексея Сухого до конца сезона-2021/22 РПЛ за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при вынесении решения после проверки VAR спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча.