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Судейский комитет РФС объяснил отстранения арбитров от работы в РПЛ

Стали известны причины отстранения пяти арбитров от работы на матчах РПЛ.

На сегодняшнем заседании судейского комитета РФС были приняты следующие решения:

1. Ограничение назначений Сергея Карасeва на один матч РПЛ за допущенную ошибку с невынесением красной карточки игроку «Локомотива»;

2. Ограничение назначений Павла Шадыханова на два матча РПЛ за неисправление допущенной Сергеем Карасeвым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке VAR данного спорного эпизода;

3. Отстранение Игоря Панина до конца сезона-2021/22 РПЛ за допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации VAR изменить решение в матче ЦСКА – «Урал» и качество судейства в 2021-2022 годах.

4. Отстранение Артeма Любимова до конца сезона-2021/22 РПЛ за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке VAR спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар»«Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча;

6. Отстранение Алексея Сухого до конца сезона-2021/22 РПЛ за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при вынесении решения после проверки VAR спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча.

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Источник: сайт РФС

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06.04.2022 14:26
Комментарии11
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    Рейтинг: +4520

    ySS 6 апреля, 18:01

    Кто бы просветил, что это за рекомендации ...
    а без подковерных толкований, Карасева не за что наказывать и Любимова тоже

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 16:48

    Какие-то пункты придумали . Сказали бы честно : "эскортница надавила" .

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    Рейтинг: +5195

    Павелий 6 апреля, 16:26

    И как обычно не было наказания арбитров матча Зенита. Интересно, почему? =))
    #судитеспартаккакзенит

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > Павелий 6 апреля, 16:46

    Похмелий , ты сколько за сегодня выжрал ?

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > Barmaleushka 6 апреля, 16:51

    Кто о чем, а пьянь бррр..амалеющка о своем. ))

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    Рейтинг: +5195

    Павелий > Barmaleushka 6 апреля, 17:53

    В отличие от тебя, я сторонник ЗОЖ. Могу выпить хороший алкоголь в хорошей компании. А свои больные фантазии оставь до того, как тебе исполнится 18 лет и тебе разрешат покупать пиво.

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > Павелий 6 апреля, 19:23

    Конечно хороший , как медяху сдадите - можете себе позволить что-нибудь кроме технического спирта .

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    Рейтинг: +5162

    rash1959 6 апреля, 16:17

    Да каждый из них "поднял" в несколько раз больше, чем потеряет за пропущенные игры. Только полиграф и далее прокуратура.

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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 15:44

    Пока не будет жесточайших наказаний с огромными штрафами и пожизненным отстранением (пару-тройку раз накосячил, плати штраф несколько миллионов... если косячишь и дальше, то будешь отстранен пожизненно!), нормального судейства не будет... Наказание в виде отстранения на одну или несколько игр - это не наказание ...

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    Рейтинг: +267

    NotFound > rzfxgsk 6 апреля, 17:34

    Да ни кто ж тогда судить не пойдет, либо матч будет на пол часа дольше из-за разбора каждого фола на VAR. Будут во время матча созывать ЭСК)))

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    Рейтинг: +57

    Atyrau85 6 апреля, 15:00

    1 и 2 матча? да это несерьезно. Судьи видят, что за свой косяк со Спартаком максимум пару матчей пропустят и дальше будут "работать"

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