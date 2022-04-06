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Судейский комитет РФС объяснил отстранения арбитров от работы в РПЛ

6 апреля 2022, 14:26
5

Стали известны причины отстранения пяти арбитров от работы на матчах РПЛ.

На сегодняшнем заседании судейского комитета РФС были приняты следующие решения:

1. Ограничение назначений Сергея Карасeва на один матч РПЛ за допущенную ошибку с невынесением красной карточки игроку «Локомотива»;

2. Ограничение назначений Павла Шадыханова на два матча РПЛ за неисправление допущенной Сергеем Карасeвым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке VAR данного спорного эпизода;

3. Отстранение Игоря Панина до конца сезона-2021/22 РПЛ за допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации VAR изменить решение в матче ЦСКА – «Урал» и качество судейства в 2021-2022 годах.

4. Отстранение Артeма Любимова до конца сезона-2021/22 РПЛ за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке VAR спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар»«Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча;

6. Отстранение Алексея Сухого до конца сезона-2021/22 РПЛ за нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при вынесении решения после проверки VAR спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча.

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Источник: сайт РФС
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Комментарии (5)
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Atyrau85
1649246423
1 и 2 матча? да это несерьезно. Судьи видят, что за свой косяк со Спартаком максимум пару матчей пропустят и дальше будут "работать"
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rash1959
1649251077
Да каждый из них "поднял" в несколько раз больше, чем потеряет за пропущенные игры. Только полиграф и далее прокуратура.
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Павелий
1649251566
И как обычно не было наказания арбитров матча Зенита. Интересно, почему? =)) #судитеспартаккакзенит
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ySS
1649257310
Кто бы просветил, что это за рекомендации ... а без подковерных толкований, Карасева не за что наказывать и Любимова тоже
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