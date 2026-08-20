Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

20 августа, 15:06
9

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от центрального матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Совсем недавно «Зенит» неправдой обыграл «Спартак» в Суперкубке. Как можно назначать пенальти на 97-й минуте, когда идет обычная футбольная борьба?

С «Динамо» они играли хуже, но все изменил смешной пенальти. Футбол – контактный вид спорта. Все должны бороться, толкаться.

Небольшим фаворитом будет «Спартак», но у «Зенита» есть хорошие иностранцы, которые делают всю игру. Думаю, что будет ничья или чья-то победа в один мяч.

У «Спартака» также серьезные проблемы – травмы Пабло Солари и Эсекьеля Барко», – заявил Мостовой.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 23 августа.
  • Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20:00 по московскому времени.
  • У обеих команд перед очной встречей по 9 очков в 4 турах РПЛ.

Еще по теме:
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?» 22
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым 7
Мостовой ответил, кто популярнее – он или Аршавин 9
Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1787228534
Я тоже думаю: или ничья или победа Спартака или победа Зенита)
Ответить
рылы
1787233992
действительно, как можно назначать пенальти в ворота спартака! и пофиг, что зулус сыграл рукой)
Ответить
k611
1787235298
Прогноз - чтоб наверняка... Гениально.
Ответить
Интерес
1787246169
Шнур испоганил арену, посему поражение хозяев неизбежно.За деньги честь продали.
Ответить
boris63
1787273327
Офигенный прогноз, мобудь ничья, мобудь кто то победит. Если игра состоится.
Ответить
Plyash
1787306891
Попробую и я спрогнозировать . Матч состоится в любую погоду , однако .
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
5
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
22
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
22
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
7
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+