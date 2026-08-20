Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от центрального матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Совсем недавно «Зенит» неправдой обыграл «Спартак» в Суперкубке. Как можно назначать пенальти на 97-й минуте, когда идет обычная футбольная борьба?

С «Динамо» они играли хуже, но все изменил смешной пенальти. Футбол – контактный вид спорта. Все должны бороться, толкаться.

Небольшим фаворитом будет «Спартак», но у «Зенита» есть хорошие иностранцы, которые делают всю игру. Думаю, что будет ничья или чья-то победа в один мяч.

У «Спартака» также серьезные проблемы – травмы Пабло Солари и Эсекьеля Барко», – заявил Мостовой.