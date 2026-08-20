Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации в ЦСКА.

«Игра у ЦСКА не ладится. Они не забивают голов. Если назначают молодого тренера, надо понимать, что он набьет много шишек. У него будут провальные матчи. Суперигроком он тоже не был. Теперь нужно терпеть. Если назначили, то терпите. Игдисамову нужно время. Думаю, такое нужно будет терпеть пару сезонов.

Не удивлюсь, если Игдисамова уволят к зиме. Такое вполне возможно. Большого терпения, как правило, у руководителей нет. Если не получается, то какой толк? Тогда и менять надо. Поэтому отставка произойти может.

Сомневаюсь, что Гусева или тем более Слуцкого назначат в ЦСКА. Слуцкий в клубе уже был. А Гусева убрали из «Динамо», зачем его в ЦСКА приглашать? Скорее всего, клуб обратится к иностранному тренеру», – сказал Наумов.