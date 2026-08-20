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Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку

20 августа, 11:39
2

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации в ЦСКА.

«Игра у ЦСКА не ладится. Они не забивают голов. Если назначают молодого тренера, надо понимать, что он набьет много шишек. У него будут провальные матчи. Суперигроком он тоже не был. Теперь нужно терпеть. Если назначили, то терпите. Игдисамову нужно время. Думаю, такое нужно будет терпеть пару сезонов.

Не удивлюсь, если Игдисамова уволят к зиме. Такое вполне возможно. Большого терпения, как правило, у руководителей нет. Если не получается, то какой толк? Тогда и менять надо. Поэтому отставка произойти может.

Сомневаюсь, что Гусева или тем более Слуцкого назначат в ЦСКА. Слуцкий в клубе уже был. А Гусева убрали из «Динамо», зачем его в ЦСКА приглашать? Скорее всего, клуб обратится к иностранному тренеру», – сказал Наумов.

  • В 4-м туре РПЛ ЦСКА победил «Факел» (1:0).
  • Затем москвичи проиграли в кубковом домашнем матче «Акрону» (0:1).
  • Впереди встреча с «Локомотивом» (22 августа).

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (2)
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biber.ru
1787217881
Слуцкий без денег не пойдёт, Гусев шило на мыло. На этот состав кого не ставь, результата не будет.
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Интерес
1787243938
Да нынешние серые коты ЦСКА и не прекращали свою политику-поиска "звучного"(хотя бы по месту пребывания) дорогостоящего тренера и игроков оттуда же.Последних в Африке и Азии уже не ищут.Высокого полёта...дятлы!
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