Заявление «Локо» об уходе Батракова

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила скорый уход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».
«Алексей Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для «Галатасарая», а также для того чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку по переходу нашего полузащитника в стамбульский клуб», – написали москвичи в телеграм-канале.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
- В «Галатасарае» хотят провести медосмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.
Источник: «Бомбардир»