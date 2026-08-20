Заявление «Локо» об уходе Батракова

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила скорый уход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Алексей Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для «Галатасарая», а также для того чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку по переходу нашего полузащитника в стамбульский клуб», – написали москвичи в телеграм-канале.