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  • В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

20 августа, 10:59
3

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев высказался о проведении концерта «Ленинграда» на домашнем стадионе.

– Каково для кармы то, что группа «Ленинград» выступала на «Лукойл Арене»? Шнур неоднократно критиковал «Спартак», все знают, что он болеет за «Зенит».

– В моем понимании, если бы он выступал на арене во время матчдэя, это ужасно и для кармы, и для бренда, и для позиционирования. Он болеет ярковыраженно за другую команду. Но если он выступает в Москве, арендует стадион и собирает в нашем родном городе полный стадион, делает крутое шоу, и люди в том числе знакомятся через его творчество со стадионом, и он ничего не говорит про «Спартак», не выходит с шарфом «Зенита» на поле...

Последний его концерт прошел очень достойно. Если вспомнить его концерты 15 лет назад и сейчас – это два разных Шнура. Так что я глобальной и кармической проблемы в этом не вижу.

  • 23 августа «Лукойл Арена» примет матч «Спартак»«Зенит».
  • Москвичи идут на третьем месте РПЛ.
  • «Зенит» занимает вторую строчку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (3)
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Интерес
1787219049
Срамной богатый зверь из Питера пометил поляну.Теперь точно "Спартак" проиграет в предстоящем матче!И-эх,"за деньги-ДА!".
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subbotaspartak
1787220265
Команда из Ленинграда не вызывала антисимпатий нынешнего уровня...
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Айболид
1787237759
Там поди вся к/б секта отплясывала и подпевала : Сине-бело-голубое небо – Питер, Вместе смело, солнце светит нам в Зените...
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