«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»

Бывшая жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина рассказала о поступлении сына Роберта в академию клуба.

– Роберт прошел отбор в академию «Спартака». Был вообще выбор, в какую школу идти?

– Сын сразу захотел в «Спартак», другие варианты даже не рассматривали. Роберт тренировался в Zobnin team с четырех лет, но недавно почувствовали, что пора двигаться дальше.

– Видел комментарии: «Поступил по блату, снова тащат своих».

– Точно не наша история. Когда ребенка тянут, это видно. Я не понимаю, для чего это делать. У нас была одна цель – проверить, насколько Роберт готов. Мы проходили просмотр на общих основаниях. Тренер увидел в сыне потенциал.

– Гены папы?

– Да, точно передалось. Не назову Роберта суперталантливым, но есть задатки и трудолюбие. От Ромы передалось телосложение. Многие мне пишут: «Сын даже двигается, как папа». Они очень похожи по-футбольному.

– А по характеру?

– Совсем разные. Роберт больше похож на меня: эмоциональный, импульсивный, может вспылить. Смеюсь, что мы с сыном СДВГшники. А вот дочка пошла в Рому: спокойная, рассудительная, интеллигентная и эмоционально сдержанная.

– Есть цель вырастить сына-футболиста?

– Если получится, мы будем рады. Главное, чтобы ребенок кайфовал от того, чем занимается. Кстати, прикольно, что ровно 10 лет назад Рома перешел в «Спартак», 10 лет назад родился Роберт, и вот он тоже красно-белый – магия чисел.