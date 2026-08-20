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«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»

20 августа, 09:49
4

Бывшая жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина рассказала о поступлении сына Роберта в академию клуба.

– Роберт прошел отбор в академию «Спартака». Был вообще выбор, в какую школу идти?

– Сын сразу захотел в «Спартак», другие варианты даже не рассматривали. Роберт тренировался в Zobnin team с четырех лет, но недавно почувствовали, что пора двигаться дальше.

– Видел комментарии: «Поступил по блату, снова тащат своих».

– Точно не наша история. Когда ребенка тянут, это видно. Я не понимаю, для чего это делать. У нас была одна цель – проверить, насколько Роберт готов. Мы проходили просмотр на общих основаниях. Тренер увидел в сыне потенциал.

– Гены папы?

– Да, точно передалось. Не назову Роберта суперталантливым, но есть задатки и трудолюбие. От Ромы передалось телосложение. Многие мне пишут: «Сын даже двигается, как папа». Они очень похожи по-футбольному.

– А по характеру?

– Совсем разные. Роберт больше похож на меня: эмоциональный, импульсивный, может вспылить. Смеюсь, что мы с сыном СДВГшники. А вот дочка пошла в Рому: спокойная, рассудительная, интеллигентная и эмоционально сдержанная.

– Есть цель вырастить сына-футболиста?

– Если получится, мы будем рады. Главное, чтобы ребенок кайфовал от того, чем занимается. Кстати, прикольно, что ровно 10 лет назад Рома перешел в «Спартак», 10 лет назад родился Роберт, и вот он тоже красно-белый – магия чисел.

  • Сообщалось, что супруги расстались после 14 лет совместной жизни.
  • Дети – 10-летний Роберт и 7-летняя Регина – будут жить с мамой.
  • 32-летний Зобнин в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак», отметился 1 ассистом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (4)
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Спартaк
1787210599
дай бог у пацана все получится
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Интерес
1787218828
Если бы твои гены-начал бы с "Динамо".Или даже с "Академии Коноплёва".
Ответить
zigbert
1787225805
Правильный выбор. Значит связь с отцом не будет потеряна.
Ответить
...уефан
1787230520
...все имена в семействе на "Р" начинаются...
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