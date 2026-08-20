«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»

Бывшая жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина рассказала о поступлении сына Роберта в академию клуба.
– Роберт прошел отбор в академию «Спартака». Был вообще выбор, в какую школу идти?
– Сын сразу захотел в «Спартак», другие варианты даже не рассматривали. Роберт тренировался в Zobnin team с четырех лет, но недавно почувствовали, что пора двигаться дальше.
– Видел комментарии: «Поступил по блату, снова тащат своих».
– Точно не наша история. Когда ребенка тянут, это видно. Я не понимаю, для чего это делать. У нас была одна цель – проверить, насколько Роберт готов. Мы проходили просмотр на общих основаниях. Тренер увидел в сыне потенциал.
– Гены папы?
– Да, точно передалось. Не назову Роберта суперталантливым, но есть задатки и трудолюбие. От Ромы передалось телосложение. Многие мне пишут: «Сын даже двигается, как папа». Они очень похожи по-футбольному.
– А по характеру?
– Совсем разные. Роберт больше похож на меня: эмоциональный, импульсивный, может вспылить. Смеюсь, что мы с сыном СДВГшники. А вот дочка пошла в Рому: спокойная, рассудительная, интеллигентная и эмоционально сдержанная.
– Есть цель вырастить сына-футболиста?
– Если получится, мы будем рады. Главное, чтобы ребенок кайфовал от того, чем занимается. Кстати, прикольно, что ровно 10 лет назад Рома перешел в «Спартак», 10 лет назад родился Роберт, и вот он тоже красно-белый – магия чисел.
- Сообщалось, что супруги расстались после 14 лет совместной жизни.
- Дети – 10-летний Роберт и 7-летняя Регина – будут жить с мамой.
- 32-летний Зобнин в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак», отметился 1 ассистом.