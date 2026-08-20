Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию

Болельщики «Галатасарая» с интересом реагируют на трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Телеканал HT Spor TV вел прямую трансляцию перелета игрока из Москвы в Турцию. За самолетом следили около 7 тысяч человек.