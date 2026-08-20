Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию

Болельщики «Галатасарая» с интересом реагируют на трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Телеканал HT Spor TV вел прямую трансляцию перелета игрока из Москвы в Турцию. За самолетом следили около 7 тысяч человек.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
- В «Галатасарае» хотят провести медосмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.
Источник: «Бомбардир»